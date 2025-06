W ubiegłym roku udział krajowych inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku głównym GPW wyniósł zaledwie 13 proc. Tym samym ich znaczenie kolejny rok z rzędu zmalało. Ostatnio, niższy udział niż obecnie mieli w 2019 r.

Spadające znaczenie krajowych inwestorów indywidualnych na GPW to przynajmniej częściowo konsekwencja tego, że część emitentów zdaje się w ogóle nie dbać o właściwą komunikację z akcjonariuszami, nie mówiąc już o stosowaniu jakichkolwiek zachęt do kupowania ich papierów. Tymczasem jednym z narzędzi, które mogłoby wiązać inwestorów ze spółką, są programy lojalnościowe. Z naszych wyliczeń wynika, że dziś funkcjonuje ich na rynku publicznym w Polsce około dziesięciu. To jednak niewiele, biorąc pod uwagę, że na GPW jest notowanych obecnie 406 spółek, a NewConnect około 360.