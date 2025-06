Dino, Comp, Neptis... kto następny podzieli akcje?

„Podjęcie uchwały motywowane jest przede wszystkim zwiększeniem płynności obrotu akcjami spółki oraz zwiększeniem dostępności akcji spółki dla inwestorów indywidualnych” – czytamy w uzasadnieniu.

Notowania Compa poruszają się w długoterminowym trendzie wzrostowym. Dwa lata temu akcje kosztowały niespełna 60 zł. Rok temu już prawie 100 zł. A obecnie kurs sięga 233 zł. Kapitalizacja całej firmy niedawno przekroczyła poziom 1 mld zł. W parze z rosnącą wyceną akcji idzie poprawa wyników finansowych grupy. Zarząd zakłada wzrost wyniku EBITDA do 135 mln zł i transferu do akcjonariuszy do 42 mln zł w 2025 r. Oczekiwany jest też wzrost EBITDA do 150 mln zł w 2026 r., 165 mln zł w 2027 r. oraz 180 mln zł w 2028 r.

Czytaj więcej Technologie Comp chce podzielić akcje. Dlaczego? Akcjonariusz technologicznej spółki zgłosił projekt uchwały w sprawie splitu akcji. Ma nadzieję, że dzięki temu wzrośnie ich płynność i dostępność dla inwestorów indywidualnych.

Pozostali pod lupą

O podziale akcji będzie decydować walne zgromadzenie Compa zwołane na 30 czerwca. Z kolei akcjonariusze spółki Neptis (właściciel aplikacji Yanosik) zbiorą się 26 czerwca. Notowania Neptisa w ostatnich kilkunastu miesiącach poszły mocno w górę. Obecnie oscylują w okolicach 127 zł. W wyniku planowanego podziału wartość nominalna akcji zostanie zmniejszona z dotychczasowych 0,10 zł do 0,01 zł, natomiast ich liczba wzrośnie dziesięciokrotnie. W przypadku tej spółki propozycja splitu wyszła od zarządu.

Z kolei w Dino walne zgromadzenie odbędzie się 16 czerwca. Dino chce dokonać splitu akcji poprzez obniżenie ich wartości nominalnej z 0,1 zł do 0,01 zł oraz zwiększyć liczbę walorów tworzących kapitał zakładowy z 98 040 000 do 980 400 000.