Notowania 11 bit studios podczas czwartkowej sesji utrzymują się na stosunkowo stabilnym poziomie, oscylując w okolicach 209-210 zł. Podczas dzisiejszej konferencji inwestorskiej spółka opowiedziała o kierunkach strategicznego rozwoju, zapowiedziała nową grę i zasygnalizowała że w 2025 r. można liczyć na rekordowe wyniki.

- Zmiany w strategii oceniamy pozytywnie. Kierunek gier jako platforma/usługa to w naszej opinii dobre podejście do produktów 11 bit (dobrym przykładem jest Paradox gdzie tego typu monetyzacja dodatkami pozwala na wieloletnie generowanie zysków z gry). Remake pierwszej części „Frostpunka„ jest tutaj naturalnym wyborem, spodziewamy się także podobnego podejścia do IP ”This War of Mine” - komentuje Michał Wojciechowski, analityk Ipopemy Securities.

Jaka jest strategia 11 bit studios

Największą zbliżającą się premierą jest „The Alters”, które trafi na rynek 13 czerwca 2025 r. Zarząd wiąże z nią duże nadzieje. Gra zadebiutuje na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S. Będzie również dostępna w Xbox Game Pass i PC Game Pass. Jeszcze w tym roku na rynek trafi też premierę „Moonlighter 2”. Jest to gra z wydawnictwa, tworzona przez hiszpańskie studio Digital Sun, twórców oryginalnego „Moonlightera”. Dokładna data premiery nie została jeszcze podana. Spółka szuka odpowiedniego „okna” na wypuszczenie gry. Do premiery ma dojść latem 2025 r.

Natomiast dziś spółka odkryła karty w kwestii nowej gry – będzie to „Frostpunk 1886”. Ma być to rozwinięcie pierwszej odsłony serii, wzbogacone o nowe treści. Spółka podkreśla, że będzie to gra zarówno dla nowych graczy, jak i zagorzałych fanów „Frostpunka”. Dokładanej daty premiery nie podano, ale wiadomo że odbędzie się ona w 2027 r.