11 bit studios: jak było z P8 i co z tego wynika

Rok temu kurs 11 bit studios sięgał 500 zł. Dziś wynosi 200 zł. Spółka jest w ważnym momencie, przed premierą „The Alters”. Ale nadal nie milkną echa zaskakującej decyzji o zamknięciu P8. Kilka osób, które miały styczność z tym projektem, opowiedziało, jak sprawa wyglądała od środka.

Reklama

Krytyczne uwagi

- P8 to smutna historia jakich wiele w gamedevie, która niestety eskalowała do absurdu. Nie było tutaj nigdy intencji, żeby kogoś oszukać czy wykorzystać. Nie uważam też, że firma źle raportowała o postępach prac. Gry to sztuka i jest mniej lub bardziej subiektywna, w przypadku tak wydumanego projektu jak P8 bardziej – opowiada jedna z osób. Dodaje, że P8 wielokrotnie przechodził zmiany koncepcji, a nazywanie go jednym określeniem „P8” jest nadużyciem. Tę opinię w pełni potwierdzają inni rozmówcy.

– Projekt był w złym stanie przez większość produkcji. Był resetowany i robiony od początku przynajmniej trzy razy. W momencie zamknięcia był jeszcze daleki od końca, posiadał jedynie jeden nieskończony poziom, który odstawał od tego, co oferuje rynek AA lub nawet rynek gier indie – mówi jedna z osób.

Nasi rozmówcy informują, że pojawiały się ogromne problemy w procesie decyzyjnym. Wskazują m.in. na kłopoty ze współpracą z game dyrektorem projektu, który wcześniej był dyrektorem marketingu i w ich ocenie nie miał odpowiedniego doświadczenia i kompetencji. Twierdzą, że nie ufał swoim specjalistom i bezpośrednio ingerował w ich pracę. – Szkodliwy mentorski układ i brak kompetentnej reżyserskiej wizji doprowadziły do nadmiernie długiego i nieowocnego developmentu, zaś niemożliwość dłuższego ukrywania rzeczywistego stanu gry do finalnego jej skasowania – twierdzą nasi rozmówcy. Narzekają również na powolną reakcję zarządu w ocenianiu efektów pracy.