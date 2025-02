11 bit studios przesuwa premierę. Chce dopieścić grę

O prawie 5 proc. drożały w środę akcje 11 bit studios. Przed południem wyceniano je na 221 zł. Jednak potem popyt wyhamował, gdy około godz. 15 na platformie X pojawiała się informacja dotycząca premiery „The Alters”. Wcześniej zapowiadano ją wstępnie na I kwartał. To już nieaktualne.

Czekając na premierę

Nowego terminu nie podano, ale z treści informacji wynika, że opóźnienie nie będzie duże.

„Chociaż zdajemy sobie sprawę, że może nie być to aktualizacja, na którą liczyliście, ten dodatkowy czas poświęcony jest dalszemu udoskonalaniu parametrów i zapewnieniu, że wszystkie niezbędne systemy spełniają bezkompromisowe standardy” – czytamy we wpisie na platformie X.

Premiera „The Alters” to najważniejsze tegoroczne wydarzenie w giełdowej spółce. 2025 r. zapowiada się dla niej pracowicie. Oprócz „The Alters” do sprzedaży mogą trafić również „Moonlighter 2”, dwa płatne dodatki do „Frostpunka 2” oraz konsolowa wersja gry.