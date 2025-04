O prawie 5 proc. drożeją podczas piątkowej sesji akcje 11 bit studios. Przed południem kurs wynosi 200 zł. Zwyżce towarzyszy wysoki obrót. Od rana właściciela zmieniły już akcje o wartości przekraczającej 3 mln zł.



Reklama

Entuzjazm inwestorów jest reakcją na informacje, jakie napłynęły wczoraj wieczorem na rynek. 11 bit studios zapowiedziało premierę gry "The Alters" na 13 czerwca 2025 r. w trailerze pokazanym podczas wydarzenia The triple-i initiative. Gra zadebiutuje na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S. Będzie również dostępna w Xbox Game Pass i PC Game Pass.

O czym będzie gra The Alters

„Co byś zrobił, gdyby twoja walka o przetrwanie oznaczała konfrontację z innymi wersjami samego siebie? Tymi, którymi nigdy się nie stałeś. Z tą wersją ciebie, która postawiła na rodzinę ponad studiami? Z tą, która ścigała swoją miłość z czasów szkolnych aż do ślubu, albo z tą, która ją straciła? W The Alters walka o przetrwanie ma wysoce osobisty wymiar, a droga do ocalenia zaczyna się od pytania starego jak ludzkość: Co by było, gdybym wybrał inaczej?” – czytamy w opisie gry.

Zgodnie z fabułą, uwięziony na wrogiej planecie, ścigany przez śmiertelny wschód spolpielającego wszystko słońca, Jan Dolski ma tylko jedną szansę na przetrwanie: stworzyć „altersów”. Alternatywne wersje samego siebie, ukształtowane przez nieobrane przez niego ścieżki życia i nie podjęte decyzje.

„Łącząc survival, elementy budowania i optymalizowania bazy, eksplorację planety i emocjonalną narrację, The Alters to głęboko osobiste doświadczenie sci-fi, w którym każda decyzja ma znaczenie — a każda wersja ciebie ma coś do powiedzenia” – czytamy w opisie.