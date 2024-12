- Długo czekaliśmy, by w końcu móc to ogłosić: rozpoczynamy nową wiedźmińską sagę, a jej główną bohaterką jest Ciri. Od początku byliśmy pewni, że w Wiedźminie IV to właśnie jej historię chcemy opowiedzieć. To naturalny krok naprzód - komentuje Sebastian Kalemba, reżyser gry.

Zwiastun, pomyślany jako zamknięta wiedźmińska opowieść, obrazuje tragiczny konflikt między Ciri a ludźmi, których próbuje chronić, ich przesądami i uprzedzeniami. W finale tej historii bohaterka musi zmierzyć się z bolesną prawdą: prawdziwe potwory często mają ludzkie oblicze.

Zwiastun jest efektem współpracy CD Projektu ze studiem Platige Image, które w przeszłości pracowało już przy materiałach filmowych dla wiedźmińskiej serii. Powstał on przy wykorzystaniu autorskiej wersji silnika Unreal Engine 5.

Eksperci o nowym Wiedźminie

Nie podano żadnych informacji dotyczących daty premiery gry. Zwiastun miał już blisko 600 tys. odsłon na kanale „The Witcher” oraz ponad 1 mln na IGN.