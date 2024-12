Akcje CD Projektu zwyżkowały we wtorek o 4,5 proc., sięgając blisko 178 zł. Co ważniejsze jednak, kurs potwierdził wybicie z jesiennego kanału spadkowego, a to może zapowiadać zwyżki także w średnim terminie. Tym bardziej że walor odznacza się wyraźną siłą na tle słabego rynku – WIG20 pod koniec sesji tracił 0,5 proc., głównie za sprawą przeceny spółek związanych z sektorem energetycznym, ale także banków. Wszystko wskazuje na to, że CD Projekt utrzyma się na fotelu lidera wśród największych polskich spółek w tym roku.

Reklama

Czytaj więcej Technologie CD Projekt chce zarobić cztery miliardy. Kiedy nowy "Wiedźmin"? 28 listopada akcjonariusze zdecydują o zmianach we władzach studia oraz o celu wynikowym w programie motywacyjnym. Zakłada on wypracowanie w sumie 4 mld zł w latach 2025-2028.

Notowania CD Projekt w ostatnim czasie

Przez około trzy miesiące notowania producenta gier poruszały się jednak w kanale spadkowym, w ramach korekty zwyżek zapoczątkowanych jeszcze w styczniu tego roku. To wówczas kurs zetknął się z dolnym ograniczeniem szerokiego kanału wzrostowego, wyznaczonego od dołka powstałego we wrześniu 2022 r., kiedy za walory CD Projektu płacono nawet poniżej 77 zł. Teraz zaś doszło do wybicia górą z trzymiesięcznego kanału spadkowego, choć w ostatnich dniach na walorach CD Projektu miała miejsce huśtawka nastrojów. Już w zeszłym tygodniu nastąpiło wybicie, ale następna sesja przyniosła jeszcze test górnego ograniczenia kanału spadkowego. Warto jeszcze odnotować ważny pułap 164 zł, po którego obronie popyt poczuł się już bardziej pewnym siebie. Teraz głównym zadaniem dla kupujących jest atak na lokalne szczyty, czyli okolice 187 zł, ale prawdopodobnie nie będzie to opór trudny do sforsowania dla kupujących. Wówczas notowania spółki otworzą sobie drzwi do górnego ograniczenia szerokiego kanału wzrostowego, czyli okolic 220 zł.

Od początku roku akcje CD Projektu zyskały już 56 proc. Jak dotąd najlepszymi miesiącami był lipiec i sierpień, kiedy kurs rósł po kilkanaście procent. Ubiegły rok zakończył się jednak 11-proc. przeceną, zaś w 2022 r. akcje straciły 32 proc. po 28-proc. zniżce w 2021 r.

Przypomnijmy, że pod koniec listopada firma zaprezentowała wyniki kwartalne, co stało się pretekstem do szybkiej realizacji zysków. Następnie zaś akcjonariusze przegłosowali wyznaczenie warunku wynikowego w wysokości 4 mld zł na lata 2025–2028 w programie motywacyjnym.