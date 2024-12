Spore roszady w akcjonariacie Shopera. Cena akcji w ABB ustalona na 39 zł za sztukę

Jeszcze przed ogłoszeniem ABB na poniedziałkowej sesji kurs akcji Shopera spadł wobec piątkowego zamknięcia o 4,8 proc., do 41,4 zł. We wtorek sesja zaczęła się dla spółki od pogłębienia tego spadku. Sięgnął on 38,3 zł, czyli ceny niższej niż płaci cyber_Folks. Z czasem jednak notowania odrobiły część straty i stabilizowały się przy 40,5 zł za papier.

Wahaniom kursu towarzyszyły spore obroty. Shoper był do godz. 15 dziesiątą spółką na warszawskiej giełdzie pod względem wolumenu akcji, które zmieniły właściciela, i jedenastą, jeśli chodzi o wartość transakcji. Wyprzedził pod względem zainteresowania szereg spółek wchodzących w skład WIG20.

Zgodnie z zapisami umowy przedwstępnej podpisanej przez cyber_Folks z głównymi akcjonariuszami do finalizacji transakcji dojść ma w lutym lub marcu przyszłego roku. Według deklaracji Jakuba Dwernickiego, prezesa cyber_Folks, złożonych na naszych łamach, spółka ta nie zamierza przekraczać progu 49,9 proc. w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu Shopera.

Jakub Dwernicki zapowiedział, że transakcja zostanie sfinansowana głównie długiem, jako że nie będzie ostatnią, o której myśli cyber_Folks.

Analitycy z biur maklerskich pozytywnie ocenili warunki transakcji. Spodziewają się synergii przychodowych dla Shopera. Także według prezesa Kuśmierza transakcja budować ma wartość akcji Shopera.