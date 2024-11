Roszady we władzach CD Projektu

Akcjonariusze 28 listopada będą też decydować o zmianach we władzach studia. Z funkcji prezesa odwołany ma zostać Adam Kiciński. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedzi zamierza przejść do rady nadzorczej. Do rady nadzorczej nowej kadencji ma zostać też powołany Marcin Iwiński, a wcześniej ma zostać odwołany z RN. Z czego wynikają takie roszady? Przypomnijmy, że 17 października 2024 r. czterech członków rady nadzorczej obecnej kadencji złożyło rezygnacje ze skutkiem na 31 grudnia 2024 r. Ze względów formalnych i porządkowych, Iwiński, który z uwagi na wspomniane powyżej rezygnacje pozostałby ostatnim członkiem RN, zaproponował odwołanie go z rady obecnej kadencji ze skutkiem na koniec dnia 31 grudnia 2024 roku, oraz powołanie go ponownie na to stanowisko od 1 stycznia 2025 roku w celu rozpoczęcia, wraz z nowymi członkami, wspólnej, czteroletniej kadencji. W nowej radzie zasiadać (zgodnie z projektami uchwał) mają też Beata Cichocka-Tylman, David Gardner oraz Agnieszka Katarzyna Słomka-Gołębiowska.

Dywidendowe niuanse

W projektach uchwał znajduje się też zapis dotyczący wykorzystania kapitałów zapasowego i rezerwowego. Zarząd CD Projektu podkreśla, że w doktrynie i praktyce pojawiają się niekiedy wątpliwości co do kryterium decydującego o możliwości skorzystania z pochodzących z zysku kwot z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy.

„W niektórych źródłach wskazuje się, iż wystarczający jest brak zakazu wykorzystania danego kapitału na taką wypłatę w treści statutu, jednak za bezpieczniejsze uważa się wskazanie takiej możliwości w statucie wprost” – czytamy w uzasadnieniu zarządu.