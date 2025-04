Wyjazd na Święta tańszy niż rok temu. Powinno być jeszcze taniej

Dobrą wiadomością jest to, że za zatankowanie pełnego baku zapłacimy mniej niż w zeszłoroczne święta oraz w ostatnich tygodniach, ale patrząc na fundamenty rynku paliw, powinno być znacznie taniej.

Ile tańsza benzyna niż w zeszłym roku?

Średnia cena benzyny 95 znajduje się obecnie na poziomie 6 zł za litr. Oczywiście poziom cenowy będzie się różnił w zależności od regionu Polski. W zeszłym roku ta średnia cena wynosiła na Święta 6,5 zł za litr. Wobec tego za paliwo zapłacimy średnio przynajmniej niecałe 8% mniej niż rok temu. Co więcej, z każdym dniem ceny na stacjach powinny spadać, biorąc pod uwagę obecne fundamenty na rynku ropy naftowej. Cena baryłki ropy Brent z perspektywy rocznej, licząc w polskim złotym spadła aż o 30%! Rok temu notowana była po ok. 350 zł za baryłkę, natomiast obecnie jest to 243 złote za baryłkę. Jest to efekt ogromnej niepewności globalnej dotyczącej wzrostu gospodarczego, biorąc pod uwagę duże ograniczenia handlowe spowodowane cłami oraz przywracaniem produkcji ropy przez kartel OPEC+. Ważnym czynnikiem jest również słabość dolara i siła polskiej waluty. Złoty w pewnym momencie był najsilniejszy w stosunku do dolara od 2021 roku.

Zmiana cen ropy w PLN oraz zmiana cen paliwa w Polsce w porównaniu do Świąt Wielkanocnych 2024. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Oczywiście cena benzyny nie składa się tylko i wyłącznie z kosztu zakupu ropy przez rafinerię, ale zakładając, że jest to ok. 40-50% całego kosztu, to cena benzyny powinna być o ok. 12-15% niższa niż rok temu, co dawałoby nam zakres 5,52-5,72 zł za litr. Tak nisko cena najprawdopodobniej nie spadnie, ale można oczekiwać, że na stałe pojawi się poniżej 6 zł za litr.