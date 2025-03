Blask złota nie gaśnie

Pomimo 50-proc. wzrostu ceny złota w ciągu roku wciąż pozostaje ono atrakcyjne dla inwestorów. Trend jest na tyle silny, że trudno znaleźć dobry moment na zakup, ponieważ korekty są płytkie.

Cenę złota wspierają głównie zawirowania w polityce międzynarodowej i handlu z USA. Donald Trump kontynuuje agresywną politykę handlową, grożąc nowymi cłami. Sytuacja ta budzi niepewność, a inwestorzy obawiają się ograniczenia handlu, co może odbić się negatywnie na dolarze.

W tej sytuacji inwestycja w złoto jako „międzynarodową walutę” wydaje się rozsądna. Choć alternatywą jest bitcoin, to jest jeszcze zbyt wcześnie, by banki centralne i inne instytucje finansowe preferowały go zamiast złota.

Głównym powodem dalszego wzrostu ceny złota jest brak sprzedających – niewielu inwestorów kupiło je po niskich cenach, by teraz realizować zyski.

Złoto nadal jest niedoważane w portfelach inwestorów, więc najprawdopodobniej to jeszcze nie koniec rynku hossy.