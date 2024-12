Rekordowo drogie kakao. Czy czekoladowe Mikołaje staną się luksusem?

Choć zapasy na giełdzie i ogólne zapasy to zupełnie co innego, to warto wspomnieć, że wszystkie utrzymywane zapasy ziaren kakao w stosunku do konsumpcji spadły do poziomu zaledwie 28%. W przeszłości zapasy stanowiły nawet 40-50% rocznej konsumpcji. Dalsze problemy produkcyjne mogą oznaczać, że w perspektywie 2-3 lat bez poprawy, kakao stanie się towarem deficytowym.

Zapasy na giełdach spadły do najniższego poziomu od 20 lat. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB XTB

Sezon niepewności

Po fatalnym sezonie 23/24 oczekiwania wskazywały na to, że produkcja na Wybrzeżu Kości Słoniowej oraz w Ghanie powróci do normalności. Kraje Afryki Zachodniej odpowiadają za blisko 75% całej globalnej produkcji kakao, dlatego problemy w tym rejonie powodują, że globalny rynek kakao i czekolady może znaleźć się pod presją. Zbiory w tzw. sezonie właściwym, który rozpoczyna się 1 października i kończy w marcu, przebiegały bardzo dobrze i dostawy do portów na Wybrzeżu Kości Słoniowej były nawet 30% wyższe niż przed rokiem. Wobec tego początek IV kwartału doprowadził do wyraźnego spadku cenowego. Handlowcy i producenci wstrzymywali się z zakupami w oczekiwaniu na dalszy spadek cen. Okazuje się jednak, że poprawa sytuacji była jedynie chwilowa.

Część terytoriów Wybrzeża Kości Słoniowej nawiedziły mocno ulewne deszcze, w wyniku czego ewakuowano wiele farm, które po części uległy zniszczeniu lub drzewka zostały zaatakowane przez choroby. Duża część ziaren, która trafiała do krajowych portów w ostatnich tygodniach, spleśniała, więc nawet jeżeli zostały one początkowo zakwalifikowane do dostawy, to ostatecznie nie trafią na rynek europejski czy amerykański. Duża część pozostałych dostaw nie spełniała z kolei kryteriów jakościowych. Na 100 gramów kakao ilość ziaren zaczęła przekraczać 100, natomiast do dostaw klasyfikowane są jedynie te partie, które zawierają się w zakresie 80-100 ziaren na 100 gramów.

W innych rejonach Wybrzeża Kości Słoniowej i Ghany obserwowane są bardzo wysokie temperatury i susze, co z kolei źle wróży tzw. średniemu sezonowi, który rozpoczyna się w kwietniu. Przetwórcy wykorzystali większość swoich zapasów i stoją obecnie przed decyzją, czy czekać dalej w poszukiwaniu niższych cen, czy już teraz odbudowywać zapasy po rekordowo wysokich cenach. Wejście na rynek tych inwestorów, którzy chcieli przeczekać wysokie ceny, może doprowadzić do tego, ze nie zatrzymamy się na okolicach 12 tysięcy dolarów. Z drugiej strony sam rynek terminowy przewiduje, że ceny w przyszłości będą niższe. Z drugiej strony dokładnie takie same przewidywania były rok temu, a ostateczne ceny spotowe na rynku są kilkukrotnie wyższe niż ceny obecnych kontraktów notowane przed rokiem. Wejście na rynek dużej ilości podmiotów może doprowadzić do tego, że ceny nie poprzestaną na teście historycznych szczytów, ale mogą wzrosnąć znacząco wyżej.

Czy czekoladowe Mikołaje podrożeją?

Niemcy to jeden z największych producentów czekoladowych Mikołajów na świecie. W samym 2022 roku wyprodukowano niemal 170 milionów sztuk. Zdecydowana większość sprzedaje się w samym kraju, gdyż jest to bardzo częsty podarunek w trakcie Mikołajek lub Świąt Bożego Narodzenia. Z drugiej strony aż 30-40% czekoladowych Mikołajów przeznaczonych jest na eksport. Konsumpcja samej czekolady może jednak spaść, biorąc pod uwagę kontynuację wzrostu cen. W roku zeszłym wyprodukowano już “tylko” 167 milionów sztuk Mikołajów, natomiast w tym roku szacuje się, że na rynek ma trafić 164 mln Mikołajów.