Odbicie cen ropy

Jeśli ci inwestorzy/spekulanci dadzą się złapać w pułapkę, to po ewentualnym pokonaniu poziomu 65 USD mogłoby dojść do szybkiego zamykania pozycji short, co z kolei mogłoby wywindować cenę ropy powyżej 72–73 USD i jeszcze bardziej powiększyć backwardation.