Surowcowi wygrani i przegrani w 2023 r.

Kakao i ruda żelaza najmocniejszymi surowcami 2023 roku.

2023 rok nie był czasem surowców. Indeks CRB w mijającym roku zniżkował o około 4%, co wynikało z sytuacji gospodarczej na szerokim rynku finansowym. Wysoki poziom stóp procentowych hamował bowiem wzrost gospodarczy i sprawiał, że firmy ostrożniej podchodziły do nowych inwestycji – a to negatywnie przełożyło się na ceny wielu surowców i towarów.

Były jednak wyjątki. Najbardziej spektakularny wzrost cen w mijającym roku zaliczyły kontrakty na kakao. Notowania tego towaru zwyżkowały aż o 72%, osiągając rekordy niewidziane od kilku dekad (a dokładniej od 46 lat). Wszystko za sprawą szoku podażowego na tym rynku. Produkcja kakao jest skoncentrowana w Afryce Zachodniej, gdzie w tym roku spora część upraw kakaowca została wyniszczona chorobami. Podaż kakao nadal jest ograniczona, a konsumpcja pozostaje wysoka – co sprawia, że fundamentalnie ulgą dla tego rynku będą dopiero kolejne zbiory, przewidziane na październik 2024 roku.

Wśród liderów zwyżek znalazły się także kontrakty na rudę żelaza, które zaliczyły wzrost o ponad 54%. Były one z kolei wspierane przez wysiłki chińskich władz, mające na celu stymulowanie lokalnej gospodarki. Oczekiwania dalszych działań wspierających sektor budowlany w Chinach sprawiają, że na rynku tym nadal nastroje są optymistyczne w kontekście 2024 roku.

DM BOŚ

Notowania kakao w USA – dane dzienne