Komentarz surowcowy DM BOŚ - ropa naftowa, kukurydza

Notowania ropy naftowej WTI – dane dzienne

Nawet pomijając kwestie polityczne, warto pamiętać, że na świecie utrzymują się obawy związane z podażą ropy naftowej. Są one powiązane z decyzją OPEC+ dotyczącą pogłębienia dobrowolnych cięć produkcji ropy i utrzymania ich do tej pory. Agencja Reuters podała, że w ciągu ostatniego roku eksport ropy naftowej z krajów OPEC+ do Stanów Zjednoczonych systematycznie spadał, co było bezpośrednią konsekwencją coraz mniejszej produkcji ropy w państwach rozszerzonego kartelu.

parkiet.com

Notowania ropy naftowej Brent – dane dzienne

KUKURYDZA

Cena kukurydzy blisko tegorocznych minimów.

Notowania kukurydzy w tym tygodniu znajdują się pod wyraźną presją podaży. Cena tego zboża w Stanach Zjednoczonych, po przebiciu poziomu 5 USD za buszel w poprzednim tygodniu, szybko zawróciła na południe. Obecnie cena kukurydzy w USA porusza się w okolicach 4,80 USD za buszel.