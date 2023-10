Komentarz surowcowy DM BOŚ - ropa naftowa, soja

Po spektakularnej zwyżce notowań ropy naftowej pod koniec poprzedniego tygodnia, ceny tego surowca delikatnie zniżkują, odreagowując wzrosty. Niemniej, póki co spadki cen ropy, obserwowane od wczoraj, mają niewielki zasięg i w zasadzie są jedynie uspokojeniem po mocnym wzrostowym akcencie, nie zaś czynnikiem świadczącym o słabszym popycie na ten surowiec czy też istotniej rosnącej podaży.

Nadal inwestorzy obawiają się rozwoju sytuacji na Bliskim Wschodzie, bowiem konflikt w Izraelu nie traci na intensywności, a groźby ze strony Iranu przyczyniają się do nawracających pytań o możliwość eskalacji działań wojennych. W środę do Izraela ma zawitać amerykański prezydent, Joe Biden.

Obecnie jednak to inny rejon świata przyciąga nie mniej uwagi na rynku ropy. Chodzi o Wenezuelę, gdzie pojawiły się szanse na złagodzenie amerykańskich sankcji, a co za tym idzie, pojawienie się większej podaży tamtejszej ropy na światowym rynku.

Notowania ropy naftowej WTI – dane dzienne DM BOŚ

Rząd w Wenezueli poinformował, że ma zamiar powrócić do zawieszonych kilka lat temu rozmów z opozycją, co może przyczynić się do lepszej oceny tamtejszych wyborów prezydenckich, zaplanowanych na 2024 rok. Dla przypomnienia: wybory prezydenckie w Wenezueli w 2018 roku, w których wygrał Nicolas Maduro, zostały uznane za nierzetelne i ustawione, a także uderzające w prawa człowieka. To właśnie one stały się główną przyczyną narzucenia na Wenezuelę sankcji przez Stany Zjednoczone w 2019 roku.