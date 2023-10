Komentarz surowcowy DM BOŚ - ropa naftowa, złoto

Irańskie zaangażowanie w konflikt w Izraelu mogłoby poskutkować zaostrzeniem sankcji narzuconych na ten kraj przez m.in. USA. Byłby to zwrot w kierunku pogorszenia relacji na linii USA-Iran po niedawnej próbie ich złagodzenia i rozmowach na temat możliwego przywrócenia części irańskiego surowca na rynek. Warto jednak zaznaczyć, że obecnie produkcja i eksport irańskiej ropy jest śladowa w porównaniu do możliwości tego kraju, co wynika z nałożonych na Iran zachodnich sankcji. Dopiero więc potencjalna eskalacja konfliktu na inne kraje poza Iranem mogłaby realnie przełożyć się na podaż ropy na światowym rynku.

Notowania ropy naftowej Brent – dane dzienne DM BOŚ

ZŁOTO

Odreagowanie po spektakularnej zwyżce cen złota.

Piątkowa sesja na rynku złota przyniosła wyjątkowo duże wzrosty cen kruszcu – zwyżka o ponad 3% zdarza się na tym rynku (na co dzień charakteryzującym się relatywnie niewielką zmiennością) rzadko. Wystrzał cen złota w piątek doprowadził notowania do niemal miesięcznych maksimów i zniwelował resztę ruchu zniżkowego z przełomu września i października.

Dzisiaj cena złota spada, jednak jest to naturalne odreagowanie po piątkowym ruchu. Zniżka jest relatywnie niewielka w porównaniu do wzrostu z poprzedniego tygodnia, a cena złota utrzymuje się wyraźnie powyżej 1900 USD za uncję, obecnie oscylują w rejonie 1925 USD za uncję.

Na wzrost notowań złota w największym stopniu wpływają obecnie niepokoje na Bliskim Wschodzie, które prowadzą do większej atrakcyjności złota jako tzw. bezpiecznej przystani. Niemniej, w tym tygodniu zapewne na rynek kruszcu powróci temat możliwych działań Fed. Mimo wyższych od oczekiwań danych dot. inflacji w USA, inwestorzy wierzą w to, że instytucja ta zakończyła już cykl podwyżek stóp procentowych. W tym tygodniu pojawi się szereg wypowiedzi przedstawicieli Fed (w tym szefa Fed, Jerome Powella), które mogą rzucić więcej światła na plany tej instytucji.