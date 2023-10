Komentarz surowcowy DM BOŚ - ropa naftowa, miedź

Dane, które pojawiły się dziś w Chinach, są z perspektywy rynku miedzi mało zaskakujące, ale także mało pocieszające. Dzisiejszy raport dotyczący handlu zagranicznego Chin pokazał bowiem m.in., że import miedzi do Państwa Środka we wrześniu wyniósł 480,4 tys. ton. Jest to co prawda wynik nieco wyższy niż w sierpniu (o 1,5%), jednak niższy niż we wrześniu poprzedniego roku (o 5,8%).

W tym roku popyt na miedź w Chinach rozczarowuje, co wynika z wątłego ożywienia gospodarczego po zniesieniu restrykcji pandemicznych w tym kraju – jak również z problemów tamtejszego sektora budowlanego. Wrześniowe dane dotyczące importu miedzi do Chin to jednak również rezultat nieco większej produkcji surowca wewnątrz kraju, co gasiło zapotrzebowanie na import.

DM BOŚ

Notowania miedzi w USA – dane dzienne