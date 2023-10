Komentarz surowcowy DM BOŚ - ropa naftowa, srebro

Notowania ropy naftowej WTI – dane dzienne

Tymczasem z tego, co pokazał API, wynika, że popyt na paliwa w USA spadł. Wynika to z dwóch przyczyn. Po pierwsze, ceny paliw w Stanach Zjednoczonych przekroczyły już „próg bólu” dla konsumentów, przez co zaczęli oni bardziej oszczędnie z nich korzystać. Po drugie, skończył się sezon letnich wyjazdów, który odznacza się sezonowo wyższym popytem na paliwa – więc także sezonowość obecnie nie sprzyja stronie popytowej na rynku tego surowca.

DM BOŚ

Notowania ropy naftowej Brent – dane dzienne

SREBRO

Cena srebra przy technicznym oporze.

Dzisiejsza sesja na rynkach metali szlachetnych rozpoczyna się od kontynuacji zwyżek z poprzednich dni. Notowania złota dotarły już do okolic 1895 USD za uncję i zbliżyły się tym samym do bariery 1900 USD za uncję. Z kolei cena srebra przekroczyła poziom 22 USD za uncję i dotarła do rejonu technicznego oporu w okolicach 22,20-22,25 USD za uncję.