Będą zmiany w kopalniach największej spółki górniczej w Polsce. Zwolnień ma nie być

Planowane połączenie zakładów jest konsekwencją umowy społecznej dla górnictwa z 2021 roku, w której zapisano, że dwa ruchy rudzkiej kopalni działać będą niezależnie do ich scalenia w 2023 r. Po napaści Rosji na Ukrainę, w celu czasowego zwiększenia produkcji węgla przez PGG, zarząd spółki uchwalił w maju 2023 r. aktualizację programu operacyjnego kopalni Ruda, w którym przedłużono o dwa lata funkcjonowanie samodzielnego ruchu Bielszowice.

Konsekwencje umowy społecznej

Zarząd Polskiej Grupy Górniczej jest zobowiązany do realizacji umowy społecznej, ale chciałby przedłużyć eksploatację w Bielszowicach o dodatkowe 6 miesięcy czyli do połowy 2026 r.

– Dla nas wszystkich to duże wyzwanie, dlatego chcemy przygotować się do niego jak najlepiej, planując działania i informując o nich z wyprzedzeniem. Zapewniam, że proces ten przeprowadzimy odpowiedzialnie, transparentnie oraz we współpracy nie tylko ze stroną społeczną, ale i całą załogą kopalni Bielszowice – mówił na spotkaniu z przedstawicielami strony społecznej – Leszek Pietraszek, prezes Polskiej Grupy Górniczej.

Szczegóły zmian

W prezentacji prezes Leszek Pietraszek razem z wiceprezesem ds. produkcji Markiem Skuzą przedstawili plan spółki na stopniowe łączenie dwóch zakładów – Bielszowic i Halemby w jeden ruch.– 1 lipca 2025 roku nastąpiłoby wydzielenie z ruchu Bielszowice tzw. „oznaczonej części zakładu górniczego” i przekazanie jej do likwidacji. Chodzi o dwa peryferyjne szyby w rejonie Pawłów Górny. W lipcu 2026 roku rozpocząłby się II etap przekształceń. Z kopalni Ruda wydzielono by i przekazano formalnie do likwidacji Partię Centralną ruchu Bielszowice. Podobnie jak wcześniej (w przypadku rejonu Pawłów Górny) pozwoli to uruchomić drugą edycję pakietu osłon socjalnych – mówił obecnym na sali wiceprezes spółki Marek Skuza.W pierwszym etapie zmian, w ciągu sześciu miesięcy do końca 2025 roku stan zatrudnienia w kopalni Ruda obniżyłby się z 5004 do 4385 osób (odpowiednio z 2721 do 2603 w ruchu Halemba oraz z 2283 do 1782 w ruchu Bielszowice). Na koniec lipca 2026 roku w jednoruchowej kopalni Ruda pracowałoby ok. 2 880 osób.