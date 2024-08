PGG wydobędzie mniej i zarobi mniej. Przychody skurczą się o 2 miliardy

OZE wypiera węgiel

Pietraszek zastrzegł jednocześnie, że rynek produkcji energii po półroczu 2024 r. jest zdominowany dalszą ekspansją OZE i produkcją z gazu. Mimo wzrostu zużycia energii w Polsce, produkcja z węgla kamiennego spadła, a z węgla brunatnego pozostała na podobnym poziomie.

Pietraszek powiedział, że duży spadek zamówień na węgiel energetyczny od krajowych producentów wynika przede wszystkim z niekontrolowanego importu węgla w latach 2022-23, co będzie wpływało na sytuację PGG co najmniej do końca 2025 r. Wyraził satysfakcję, że rząd podjął działania zmierzające do eksportu energii na Ukrainę w oparciu o polski węgiel.

Pogram dobrowolnych odejść

W wywiadzie Pietraszek m.in. zasygnalizował też prace nad programem dobrowolnych odejść, który ma być kierowany do innej, niż emeryci, grupy "ściśle dedykowanych pracowników", liczącej ok. 1 tys. osób - niezależnie od woli zagospodarowania przez Grupę fachowców z Węglokoksu-Kraj, wobec perspektywy likwidacji kopalni Bobrek.

Pytany o finansowanie programu odejść, m.in. powiedział o zainicjowaniu przez PGG prac nad nowelizacją ustawy o funkcjonowaniu górnictwa, aby to nie Spółka Restrukturyzacji Kopalń likwidowała kopalnie, a same spółki węglowe.

-Optujemy też za umożliwieniem korzystania z pakietu osłonowego zapisanego w tej ustawie pracownikom kopalń czynnych już wówczas, gdy spółka wymaga restrukturyzacji, a nie dopiero wtedy, gdy któraś z kopalń jest likwidowana - dodał Pietraszek.

-Przypomnę też, że pomimo prawie dwumiliardowej dziury w przychodach, spowodowanej spadkiem sprzedaży, uda nam się nie zwiększyć dotacji przewidzianej w umowie społecznej - powiedział dla nettg. pl prezes PGG