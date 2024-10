Walka o przetrwanie trwa. Bogdanka nadal utrzymuje rentowność

– Jeśli są wątpliwości, należy przyjrzeć się sposobie rozliczania tej dotacji. Nie wierzę, że PGG wydaje te środki w inny sposób niż założony cel. W tym roku, zamiast blisko 50 mln ton, górnictwo wydobędzie około 45 mln ton. To jakby pozbawić się jednej dużej kopalni – podkreśla. Jego zdaniem rozchwianie rynku węgla wynika przede wszystkim z braku określenia, ile energetyka potrzebuje i chce importować węgla.

– Władza musi określić maksymalny pułap importu węgla. Cena węgla z importu jest obecnie atrakcyjna. Co będzie, gdy znów urośnie jak dwa lata temu? – pyta Markowski.

Przypomnijmy, że projekt ustawy budżetowej na 2025 r. określa ramy pomocy publicznej dla całego sektora górnictwa węgla kamiennego na poziomie poniżej 8 mld zł.

– Uwzględniając powyższe, PGG stoi przed ogromnym wyzwaniem utrzymania zapotrzebowania na środki pomocy na poziomie zbliżonym do roku bieżącego, a przypomnijmy, że przewidywane wykorzystanie środków w ramach dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych w 2024 r. nie przekroczy 6 mld zł – informuje nas PGG. Będzie to bardzo trudne zadanie, bo już dziś spółka prognozuje spadek produkcji w 2025 r. o kolejne 2 mln ton (w 2024 r. prognozowany spadek w ujęciu rok do roku wyniesie ok. 5 mln ton).

Jakub Szkopek, analityk Erste Securties, przyznaje, że gdyby PGG nie otrzymywała dotacji do zdolności redukcji węgla na planowanym poziomie około 5,5 mld zł, to z prognozowanych na ten rok ok. 17 mln ton, spółka musiałaby ograniczyć działalność i zmniejszyć wydobycie do około 10–15 mln ton. To oczywiście mogłoby otworzyć perspektywę – przynajmniej w teorii – zwiększenia wydobycia węgla w Bogdance do około 10 mln ton.