W środę rano akcje Orlenu były jednymi z najchętniej kupowanych przez giełdowych inwestorów spośród tych należących do indeksu WIG20. Wprawdzie na otwarciu sesji kurs minimalnie spadał, gdyż wynosił 85,6 zł (oznaczało to zniżkę o 0,3 proc.), ale już po paru minutach coraz wyraźniej widoczna stawała się przewaga kupujących nad sprzedającymi. O godz. 10:00 kurs już rósł o ponad 2 proc. i tym samym sięgał 87,6 zł. Ostatnio tak wysoko walorami Orlenu handlowano w listopadzie 2021 r.

Reklama

Czytaj więcej Surowce i paliwa Orlen musi dopłacić za gaz otrzymany od Gazpromu Płocka spółka szacuje, że import błękitnego paliwa realizowany od 2018 r. do 2020 r. lub 2021 r. będzie ją dodatkowo kosztował około 290 mln dol. Chodzi o dostawy z Rosji do Polski przeprowadzane w ramach tzw. kontraktu jamalskiego.

Orlen jest w ósmej setce najbardziej wartościowych giełdowych firm na świecie

Poranne wzrosty kursu oznaczały, że płocki koncern po raz pierwszy w swojej historii był wyceniany powyżej 100 mld zł. Oczywiście we wcześniejszych latach jego akcje kosztowały więcej niż obecnie, gdyż nawet ponad 130 zł (w październiku 2017 r.), ale było to przed fuzją z Lotosem i PGNiG-em. Połączenie z oboma koncernami wiązało się z przeprowadzeniem ogromnych emisji akcji i tym samym obecnie jest ich znacznie więcej w obrocie niż w 2022 r., kiedy sfinalizowano połączenie z obiema spółkami.

Dzięki wzrostom kursu Orlen stał się najbardziej wartościową spółką spośród firm, których akcje są notowane wyłącznie na warszawskiej giełdzie. Przed nim barierę 100 mld zł pokonały Allegro i PKO BP. Pierwsza z tych firm dokonała tego jednak dość dawno, a dziś jej kapitalizacja wynosi około 50 mld zł. Znacznie lepiej ma się PKO BP. Bank barierę 100 mld zł przekroczył w marcu i również dziś jego wycena oscyluje w pobliżu tej wartości. Na GPW notowane są też walory hiszpańskiego Santandera, włoskiego UniCreditu i czeskiego CEZ-a, ale nie jest to dla nich jedyny ani tym bardziej podstawowy rynek.

Według portalu companiesmarketcap.com Orlen z wyceną na poziomie około 28 mld dol. zajmuje 779. pozycję wśród najwartościowszych giełdowych firm na naszym globie. Pierwsza jest Nvidia warta obecnie 3,9 bln dol.. Jeśli zawęzimy ten ranking do firm z branży oil&gas to Orlen zajmuje 52. miejsce. Pierwsze jest tu Saudi Aramco wyceniane na 1,6 bln dol.. Spośród europejskich firm z branży oil&gas najwyżej notowany jest brytyjski Shell, zajmujący piątą pozycję (209 mld dol.). Przed Orlenem są jeszcze kolejno: francuski TotalEnergies, brytyjskie BP, norweski Equinor, rosyjskie Rosneft i Lukoil, włoskie Eni, rosyjskie Novatek i Gazprom oraz czeski CEZ Group. Słabiej wyceniany jest za to austriacki OMV (18 mld dol.) i węgierski MOL (7 mld dol.).