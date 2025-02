Są natomiast i przeszkody, które wstrzymują aktywność inwestycyjną polskich firm. To różnego rodzaju niepewność. One jest związana z regulacjami na poziomie lokalnym i unijnym, z wojnami handlowymi i słabą koniunkturą na naszych głównych rynkach eksportowych w Europie, ale też z restrykcyjną polityką pieniężną w Polsce i niepewną ścieżką stóp procentowych w przyszłości. Do tego dochodzi umocnienie złotego, które pogarsza konkurencyjność sektora eksportowego. To wszystko powoduje, że perspektywy aktywności inwestycyjnej w sektorze prywatnym na najbliższe kwartały są mocno niepewne.

Czytaj więcej Gospodarka krajowa Polska gospodarka ruszyła. Wzrost PKB większy niż oczekiwano Produkt krajowy brutto (PKB) Polski urósł w 2024 r. o 2,9 proc. r./r. - podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) we wstępnym szacunku. Dane są lepsze od średniej prognoz ekonomistów, która (według ankiety „Parkietu”) wyniosła 2,8 proc.

W waszych prognozach makroekonomicznych na 2025 r. przewidujecie średniorocznie nawet wyższą dynamikę konsumpcji prywatnej niż w 2024 r. (3,5 proc. vs 2,9 proc.). Jakie są ku temu przesłanki? W najbliższych miesiącach będziemy obserwowali zdecydowanie niższą realną dynamikę wynagrodzeń, a nastroje konsumenckie, choć przyzwoite, wydają się nie do końca kompatybilne z tempem wzrostu gospodarczego.

Ze ścieżką konsumpcji jest w ostatnich latach jak na kolejce górskiej. Tak było w trakcie 2024 roku i podobnie może być w tym. W pierwszych miesiącach 2025 roku konsumenci rzeczywiście będą pod presją dalszego spowolnienia realnego wzrostu dochodów - nominalny wzrost płac hamuje, a inflacja na początku roku wzrośnie. Realny wzrost dochodów spowolni do zaledwie 1-2 proc.

Natomiast od drugiego kwartału negatywne dla konsumentów tendencje powinny się odwrócić. Na rynku pracy, naszym zdaniem, nastąpi ożywienie. Badania ankietowe pokazują, że firmy zaczynają myśleć o wzroście zatrudnienia. To może pociągnąć ze sobą przynajmniej stabilizację nominalnej dynamiki wynagrodzeń, a być może nawet ona zacznie delikatnie przyspieszać wraz z nasilaniem się presji płacowej.

Jednocześnie od drugiego kwartału inflacja zacznie spadać, więc dynamika realnych dochodów znów zacznie przyspieszać. Gdyby jeszcze do tego dołożyć spadek stóp procentowych, zmniejszający obciążenie kosztami obsługi kredytu oraz skłonność do oszczędzania, to powinno to spowodować przyspieszenie wzrostu konsumpcji w trakcie 2025 roku.