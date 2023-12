Giełdowe spółki umiarkowanie hojne dla menedżerów

Statystyczna spółka notowana na warszawskiej giełdzie wypłaciła swoim zarządom za 2022 r. ponad 3,5 mln zł brutto, co w przeliczeniu na jedną osobę daje prawie 917 tys. zł. To o 15 proc. więcej niż rok wcześniej – wynika z najnowszego raportu Grant Thorntona.

Ta dynamika na pierwszy rzut oka może wydawać się wysoka, ale w ujęciu realnym wynagrodzenia się praktycznie nie zmieniły: niemal cały nominalny wzrost pochłonęła inflacja. Wyniosła 14,4 proc.

Pensje giełdowych menedżerów urosły niemal tyle samo co przeciętne wynagrodzenie w Polsce. Według danych GUS w zeszłym roku wyniosło ono 6,3 tys., rosnąc rok do roku o prawie 12 proc. W tym roku, choć inflacja hamuje, firmy nadal borykają się z rosnącymi płacami. We wrześniu przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 7379,88 zł. W stosunku rocznym wzrost wyniósł 10,3 proc., a realny, po uwzględnieniu inflacji ponad 2,1 proc. Zdaniem ekonomistów jest prawdopodobne, że wynagrodzenia (nominalnie) dalej będą rosły w dwucyfrowym tempie.

Liderzy wypłat

Najwyższe wynagrodzenie wypłacono w spółce PCC Rokita, której zarząd otrzymał ponad 80 mln zł, w tym 77 mln zł to kwota wynikająca z programu motywacyjnego. W pierwszej dziesiątce najbardziej hojnych firm są też Allegro, CD Projekt, Cyfrowy Polsat, BNP Paribas, Unimot, Asseco Poland, Inter Cars, Dom Development oraz PKO BP.