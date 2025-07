Jakie są szanse na cięcie stóp przez Fed?

Wstępne reakcje rynków na amerykańskie dane o inflacji były jednak dosyć pozytywne. Kontrakty terminowe sugerowały, że wtorkowa sesja na Wall Street zacznie się od wzrostów i nowych rekordów. Rentowność amerykańskich obligacji dwuletnich spadła natomiast do poziomu 3,9 proc. Rynek wyraźnie uznał, że wzrosły szanse na obniżkę stóp procentowych we wrześniu. Barometr CME FedWatch sugerował we wtorek po południu, że jest ponad 60 proc. szans na to, że główna stopa procentowa Fedu zostanie obniżona 17 września. (W przypadku posiedzenia zaplanowanego na 30 lipca szansę na cięcie stóp oceniano na zaledwie 2,6 proc.) Czy jednak inwestorzy nie pospieszyli się z optymistycznymi reakcjami?

– Oczywiście, Fed będzie obserwował sytuację i będzie chciał zobaczyć, jak zachowuje się wskaźnik inflacji PCE, zanim zmieniona zostanie polityka. Nie ma jednak wątpliwości, że inflacja jest obecnie w porządku, a obniżka stóp procentowych we wrześniu jest prawdopodobna – twierdzi Neil Birrell, dyrektor inwestycyjny w firmie Premier Miton Investors.

– Chociaż najnowszy raport o inflacji wykazał oznaki wczesnego wpływu podwyżek ceł, to ogólnie inflacja pozostała ograniczona. Presja cenowa może się jednak nasilić w miesiącach letnich, a raporty o inflacji za lipiec i sierpień będą ważnymi przeszkodami do pokonania. Obecnie Fed pozostaje w trybie wyczekiwania. Jeżeli jednak inflacja będzie okazywała się słaba, to pozostanie otwarta ścieżka do wznowienia luzowania polityki pieniężnej – uważa Kay Haigh, jeden z szefów działu rynku obligacji i rozwiązań płynnościowych w Goldman Sachs Asset Management.