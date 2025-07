Konrad Ogrodowicz, Superfund TFI: Bitcoin ma pole do zwyżki. Srebro też. A złoto...

Napływy do ETF-ów też są istotne, jeśli chodzi o trend na bitcoinie?

Są bardzo istotne. Gdy są napływy, to cena bitcoina rośnie, natomiast gdy są umorzenia, to kurs spada. Pomimo że te kwoty napływające i wychodzące z ETF-ów nie są tak duże. W ostatnim tygodniu widzieliśmy znaczące napływy do ETF-ów, przede wszystkim do ETF-u BlackRocka, więc popyt się utrzymuje. Inwestorzy detaliczni, jak i instytucjonalni chętnie kupują bitcoina. Nowe regulacje dotyczące rynku kryptowalut w USA powinny sprzyjać, bo otwierają drzwi dla nowych graczy, którzy czekają, aby ten rynek był bardziej uregulowany.

Wkrótce na polski rynek wejdą nowe produkty z ekspozycją na bitcoina: BETA ETF Bitcoin oraz inPZU Bitcoin. Rozbudzi to zainteresowanie bitcoinem też u nas?

W średnim i długim terminie myślę, że tak. Wchodzą nowe regulacje UE, co z biegiem czasu dotknie także naszego rynku. I pozwoli tworzyć nowe produkty inwestycyjne, co już się dzieje. To dopiero początek trendu. TFI chcą dostarczać produkty, które będą chętnie kupowane, a widać ogromne zainteresowanie rynkiem kryptowalut, głównie wśród młodych osób. Produkty będą powstawać i coraz więcej osób będzie inwestować w ten rynek, co utrzyma trend wzrostowy. Mam nadzieję, że też inne kryptowaluty się wybiją. Ten trend jest nie do zatrzymania.

Na jaki poziom może wzbić się cena bitcoina?

W tej hossie mieliśmy trzy fale wzrostowe i każda przebijała wcześniejsze szczyty mniej więcej o 50 proc. Przy tej analogii powinniśmy zawędrować mniej więcej na 160 tys. dol., biorąc pod uwagę zwyżkę z poziomu ok. 112 tys. dol. Przestrzeni do wzrostów jest jeszcze dużo.

Srebro jest najdroższe od 14 lat. Są podstawy fundamentalne do tej hossy czy to kapitał spekulacyjny winduje kurs?

Srebro ma bardzo dobre fundamenty od lat. Deficyt srebra zauważamy już od 6 lat. Rośnie popyt ze strony producentów paneli fotowoltaicznych czy samochodów elektrycznych. Zauważalny jest też wzrost popytu inwestycyjnego, który w tym roku mocno wystrzelił. Nabycia do ETF-ów na srebro w pierwszym półroczu przewyższyły cały 2024 r.

Głównie ceną srebra jednak porusza kapitał spekulacyjny. Inwestorzy ponownie zauważyli ten metal, bo złoto powoli robi się drogie. No i tutaj pojawia się srebro. Wkraczamy teraz w zaawansowaną fazę zainteresowania metalami szlachetnymi. Srebro, a także platyna powinny rosnąć szybciej od złota.