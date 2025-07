W przypadku walut badanie wykazało, że zarządzający funduszami utrzymywali największą pozycję nadwyżkową w euro od stycznia 2005 r. Euro było w tym roku głównym beneficjentem odpływu inwestorów z dolara amerykańskiego, zyskując prawie 13 proc., co stanowi wartość zbliżoną do najwyższej od prawie czterech lat.

Ankietowani stwierdzili, że obecnie największy tłok panuje na rynku krótkoterminowym dolara, chociaż odsetek inwestorów chętnych do zabezpieczenia się przed spadkami wartości dolara spadł z 39 proc. do 33 proc., co sugerowałoby, że mniejsza liczba osób uważa, że amerykańska waluta może jeszcze bardziej spaść.