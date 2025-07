Na znany majątek Satoshiego Nakamota składa się 1, 096 mln bitcoinów trzymanych w wielu portfelach zidentyfikowanych przez firmę analityczną Arkham. Portfele te nie były „ruszane” od wielu lat przez ich właściciela. Ich wartość rośnie oczywiście wraz ze zwyżkami na rynku kryptowalut. Eric Balchunas, analityk agencji Bloomberga, wskazał na początku czerwca, że jeśli bitcoin zyska w tym roku co najmniej 50 proc., to Nakamoto prześcignie Warrena Buffetta pod względem wielkości majątku. Jeżeli natomiast silne zwyżki będą kontynuowane również w 2026 r., to przed końcem przyszłego roku może on prześcignąć Marka Zuckerberga, prezesa koncernu Meta Platforms i zająć drugie miejsce w rankingach najbogatszych. Ile czasu zajęłoby mu zdetronizowanie obecnego numeru jeden, czyli Elona Muska? Bitcoin musiałby zdrożeć aż do poziomu 370 tys. USD. Zakładając oczywiście, że majątek Muska w nadchodzących latach mocno nie urośnie.

Omawiając majątek Satoshiego Nakamoto należy jednak pamiętać, że nadal bardzo niewiele wiemy o tajemniczym twórcy bitcoina. Zagadkę jego tożsamości próbują od wielu lat rozstrzygnąć różni ludzie i jak dotąd ich wysiłki nie przyniosły jednoznacznej odpowiedzi. Nie ma nawet żadnej pewności, czy ta osoba nadal żyje, a jeśli tak, to czy kiedykolwiek sięgnie po zgromadzone przez siebie bitcoiny. Nie ulega jednak wątpliwości, że w jego portfelach znajduje się ogromne bogactwo.