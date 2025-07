– Grupa Azoty jest największym krajowym producentem nawozów mineralnych i taka pozycja zobowiązuje do lojalności i odpowiedzialności względem polskiego rynku i przedsiębiorców rolnych. Trudności przemysłu nawozowego, które miały miejsce w ostatnich latach i które w dalszym ciągu mocno piętnują europejski przemysł, spowodowały ogromny napływ produktów spoza UE – zauważa Skolmowski. Dodaje, że ich atrakcyjność była podyktowana głównie niską ceną, wynikającą z niskich kosztów produkcji.

Cła na nawozy z Rosji i Białorusi będą sukcesywnie rosły

Według danych Eurostatu, Polska po 10 miesiącach sezonu 2024/25 (trwał od 1 czerwca do 31 maja) sprowadziła z Rosji i Białorusi ogółem 1,6 mln ton nawozów. To dużo więcej niż w całym sezonie 2023/24, gdy import wyniósł 1,2 mln ton. Od 1 lipca tego roku UE wprowadziła jednak cła na nawozy azotowe i wieloskładnikowe importowane z Rosji i Białorusi. – Sukcesywny ich wzrost będzie normalizował konkurencyjność na rynku. Oczywiście zmiany te będą miały charakter ewolucyjny, a nie rewolucyjny, ale niewątpliwie wpływ poziomów ceł na sytuację finansową grupy Azoty będzie pozytywny – przekonuje Skolmowski.

UE dotychczasowe 6,5-proc. cła zdecydowała się powiększyć o dodatkowe narastające co roku opłaty. I tak import nawozów azotowych (mocznik, saletra amonowa, siarczan amonu) z Rosji i Białorusi jest od początku lipca do czerwca 2026 r. obciążony dodatkowymi 40 euro za każdą tonę sprowadzonego do UE produktu. Jeśli w tym czasie przekroczy 2,7 mln ton, wówczas opłata wzrośnie do 315 euro za tonę. W każdym kolejnym roku opłata będzie rosła. Od lipca 2028 r. – niezależnie od wolumenu sprowadzanych ze Wschodu nawozów azotowanych – cło będzie wynosić 6,5 proc. plus 315 euro za tonę. Na jeszcze wyższym poziomie ustalono je dla nawozów wieloskładnikowych. W tym przypadku docelowe cło to 6,5 proc. plus 430 euro za tonę importowanych produktów.

Duży import realizowany z Rosji i Białorusi to jednak niejedyne zmartwienie koncernu. Oprócz nich najbardziej dotkliwy jest ten pochodzący z krajów pozaunijnych, które mają dostęp do taniego gazu i nie są obciążone regulacjami środowiskowymi obowiązującymi we Wspólnocie Szczególnie dotyczy to nawozów sprowadzanych z Algierii, Nigerii, Egiptu, Bliskiego Wschodu oraz z USA i Chin.