O ile wzrosną pensje górników?

Wbrew czarnym scenariuszom z początku roku sytuacja w Polskiej Grupie Górniczej, największej spółce wydobywającej węgiel kamienny na potrzeby energetyki w kraju, ustabilizowała się. W pierwszym półroczu 2025 r. PGG zrealizowała niemal w 100 proc. plan wydobycia węgla.

Zarząd spółki ma kolejne wyzwanie. Górnicze związki zawodowe w piśmie do kierownictwa PGG oraz resortu przemysłu wskazują na potrzeby wzrostu wynagrodzeń w wysokości co najmniej 1 proc. powyżej poziomu inflacji. Takie podwyżki zostały zapewnione jeszcze w tym roku zgodnie z obecnie obowiązującą umową społeczną, ale od przyszłego roku takiej gwarancji już nie ma; związki chciałyby to zmienić.