Wiercić, czy nie wiercić?

Nie jesteśmy oczywiście tak zamożni, jak społeczeństwo Austrii czy Niemiec, ale to powinno być naszą przewagą i kołem zamachowym naszych działań. Mamy świetnych inżynierów i fachowców, mamy technologie, pomysły i możliwości. My już projektujemy bardzo nowoczesne urządzenia i łączymy je dla lepszych efektów. Świetnym przykładem są systemy polegające na współspalaniu, czyli energii skojarzonej. Chodzi o wodór, który można mieszać z gazem a w przyszłości do spalania wykorzystywać tylko wodór. To on będzie paliwem przyszłości i bardzo obniży koszty energii elektrycznej i ogrzewania. W naszych laboratoriach umiemy łączyć instalacje do wytwarzania wodoru z instalacjami fotowoltaicznymi, tworząc nowe systemy. Możemy magazynować energię przez 2-3 miesiące, dzięki wielu rodzajom zasobników z węglowych czy szklanych.

Oczywiście na inwestycje potrzebne są pieniądze, bo mając wiedzę, pomysły i możliwości badawcze, ale nie mając środków, na razie pole oddajemy Niemcom czy Austriakom. Oni już wymieniają swoje instalacje na takie, które umożliwią współspalanie gazu i wodoru a potem tylko wodoru.

Nasze zalety, pomysły i projekty świetnie widać na targach branżowych w Europie i na świecie. Nie mamy się czego wstydzić. Mamy świetnych fachowców, sprzyja nam prawodawstwo UE, które zobowiązuje Polskę do tego, by przyspieszać transformację energetyczną. Podpisaliśmy zobowiązania unijne, dlatego nie traktujmy tych wyzwań jako zła czy przykrej konieczności. Na początku oczywiście dążenie do celów klimatycznych będzie kosztowne i trudne, ale później na pewno się zwróci i będzie przynosić korzyści finansowe, klimatyczne i polityczne.