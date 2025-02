Technologia, przemysł i surowce to pomysły na luty

Gdzie jest tanio, a gdzie drogo

Co ciekawe, po tak mocnych zwyżkach na GPW i dotarciu WIG-u w pobliże w zeszłym roku ustanowionego rekordu część ekspertów zaczyna sugerować, że wyceny polskich akcji przestały być już tak atrakcyjne, jak pod koniec zeszłego czy na początku nowego roku. Wówczas jednak temat zakończenia czy też wstrzymania walk w Ukrainie pozostawał wciąż w sferach nadziei. Teraz zaś inwestorzy zaczynają dyskontować przełom w sprawie Ukrainy i widać to zarówno po notowaniach firm z rodowodem ukraińskim, jak i zachowaniu rynków regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Inwestorzy jak na razie zdają się nie przejmować rosnącymi wycenami, i to nie tylko w kontekście polskiego rynku, ale i zagranicznych. Indeksy dalej prą do przodu, zwłaszcza w minionym tygodniu.

– Akcje w USA są drogie po ponad dwóch latach hossy, trzeba uważać. Akcje w Polsce są umiarkowanie tanie po ostatnich sześciu korekcyjnych miesiącach w II połowie 2024 r. i odbiciu w styczniu – ocenia Sebastian Buczek, prezes Quercusa TFI. – Opcją dla krajowych aktywów jest koniec wojny w Ukrainie – podkreśla. Z czynników ryzyka Buczek zwraca uwagę na: geopolitykę, nieprzewidywalność duetu Trump–Musk, słabość finansów państw, ewentualne rozszerzenie spreadów kredytowych.

Nie możemy zapominać o kwestii ceł, która zmroziła rynki na początku minionego tygodnia. – Sesja może być bardzo chaotyczna, szczególnie że istnieje niezerowe prawdopodobieństwo, iż weekend przyniesie kolejne działania na froncie amerykańskich ceł – zapowiedzianego ruchu przeciwko Europie wciąż nie ma – komentował na koniec tygodnia Kamil Cisowski z DI Xelion.

Jakie pomysły mają analitycy, którzy przejrzeli globalne rynki w poszukiwaniu atrakcyjnie prezentujących się spółek? Tym razem mamy zarówno firmy przemysłowe, surowcowe, jak i technologiczne. Sawicki pozostawił dobrze sprawujący się w styczniu Baker Hughes, reszta to nowości. Jedną z bardziej rozpoznawalnych (i silniejszych) jest oczywiście Uber, właściciel aplikacji do przewozu osób oraz dostaw jedzenia. W tym roku jej kurs umocnił się już o niemal 20 proc. Uber wybrał na luty Kaźmierkiewicz.

Tylko nieznacznie w tym roku słabsza jest Antofagasta, ciekawostka zwłaszcza dla polskiego inwestora, zainteresowanego surowcami. Antofagasta to bowiem chilijska firma wydobywcza miedzi. Jak bumerang wraca temat wspomnianego metalu, którego notowania mogłyby wzmocnić wyczekiwane przez Chiny ogłoszenie pomysłów ożywienia gospodarczego.

Najmocniejszą z wybranych do lutowego portfela technicznego spółek jest w tym roku CrowdStrike Holdings, oferujące rozwiązanie do cyberbezpieczeństwa. Notowania firmy urosły już o przeszło 25 proc. To pomysł Pawła Małmygi z BM PKO BP.