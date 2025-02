Kiedy wreszcie akcje sparzą inwestorów?

Początek roku okazał się bardzo dobrym okresem niemal dla wszystkich klas aktywów. Na uwagę zasługują przede wszystkim polskie akcje, które po wielu miesiącach marazmu wreszcie odbiły. Spadek awersji do ryzyka był widoczny głównie wśród największych walorów, co przełożyło się na dwucyfrową stopę zwrotu z indeksu WIG20. W ślad za spółkami podążał ponadto polski złoty, który umocnił się względem wszystkich walut z grupy G10. Styczeń był także udany dla rynków rozwiniętych, co potwierdzają nowe historyczne maksima DAX-a i S&P 500. Do najważniejszych czynników prowzrostowych można zaliczyć dobre wyniki finansowe spółek oraz zgodne z oczekiwaniami odczyty inflacji. Wzrostom indeksów nie przeszkodził nawet nowy chiński model SI, który doprowadził do chwilowej przeceny na akcjach spółek technologicznych. W portfelu nie dokonujemy żadnych zmian względem poprzedniego miesiąca. Niezmiennie stawiamy na długoterminowe obligacje skarbowe, których rentowność pomimo znacznych wahań pozostała na atrakcyjnych poziomach z końca grudnia. Utrzymujemy także dotychczasową alokację w akcjach, dostrzegając szanse zarówno w USA, jak i na krajowym parkiecie. W naszym portfelu nie może zabraknąć również metali szlachetnych, które w styczniu potwierdziły swoją rolę jako bezpiecznej przystani.paan

Foto: Parkiet

Wynik w styczniu: 3,27 proc.

Łączna stopa zwrotu: 5,61 proc.

JĘDRZEJ JANIAK, dyrektor ds. doradztwa inwestycyjnego, F-Trust iWealth

Wydaje się, że wiele złych danych jest już zdyskontowanych w cenach, a to czego rynek nie lubi najbardziej, to niepewność, którą regularnie dostarcza wszechobecny Donald. W tle obserwujemy ożywienie w przemyśle, którego brakowało od dobrych dwóch lat, więc rośnie nam szansa na realizację bazowego scenariusza kontynuacji ożywienia gospodarczego w bieżącym roku. Stawiam zatem w dużej mierze na małe spółki, zarówno z polskiego parkietu, jak i szerzej z rynków rozwiniętych. Dodaję również ekspozycję na Europę, gdzie widać też pewne symptomy ożywienia, a być może po prostu wszystkie złe informacje zostały już uwzględnione. Cały czas utrzymuję również wyraźną ekspozycję na sektor technologiczny, z przeważeniem sektora software, jako potencjalnego kolejnego beneficjenta rewolucji sztucznej inteligencji, na co pośrednio cierpliwie liczę również w odniesieniu do funduszu biotechnologii. Wspomniana wiara w ożywienie gospodarcze powoduje dalsze utrzymywanie pozycji w sektorze metali przemysłowych. Całość portfela została zatem ulokowana w fundusze akcji ze świadomością możliwych turbulencji na rynkach i zmienności nastrojów wśród inwestorów. Liczę, że rynek z czasem „znudzi” się Trumpem i zacznie bardziej skupiać się na fundamentach.paan