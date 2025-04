Rollercoaster trwa. Do którego pociągu wsiąść?

Jak przyznają eksperci MM Prime TFI, eskalacja wojny handlowej na świecie jest więc faktem i jeszcze bardziej utrudnia USA wycofanie się z ogłoszonych we środę stawek i wyjście z konfliktu z twarzą. Ich zdaniem na dolara negatywnie może też oddziaływać presja na Fed, który teraz może obawiać się recesji w USA i zdecydować się na szybkie obniżki stóp. Jak na razie prognozy mówią o cięciu o 100 pkt baz. w tym roku, ale w przypadku bardzo słabych danych z USA spadki stóp mogą być mocniejsze. Po południu wystąpić miał przewodniczący Fedu Jerome Powell.

Tak drastyczna przecena WIG20 w piątek plasowała go co prawda w europejskim ogonie, ale niemiecki DAX osuwał się w tym samym czasie aż o 3,7 proc., a francuski CAC 40 tracił 3,5 proc. Amerykańska sesja rozpoczęła się od 2,9-proc. spadku Nasdaqa oraz 2,3-proc. przeceny S&P 500.

Według Marka Rogalskiego z DM BOŚ rynki mogą wywierać presję na szefa Fedu co do bardziej gołębiego stanowiska, tyle że na dzisiaj jest ono mało realne – decydenci będą chcieli zaczekać, aby ocenić, jak dalej potoczy się sprawa ceł (eskalacja czy deeskalacja, czyli jakieś negocjacje idące w stronę niższych stawek), również w kontekście przerzucania kosztów nowych obciążeń na klienta. – Tym samym wydźwięk piątkowego przekazu z USA (dane z rynku pracy oraz przemówienie Powella) może okazać się lekko prodolarowy (w krótkim terminie) – oceniał Rogalski. Problemy rynków akcji stały się silnym bodźcem dla obligacji skarbowych na całym świecie. Oprocentowanie amerykańskich papierów dziesięcioletnich zniżkowało w piątek poniżej 4 proc., choć jeszcze pod koniec kwietnia wzbijało się nawet do 4,4 proc.

W co i gdzie inwestować?

Ubiegłomiesięczne stopy zwrotu wybranych do portfela technicznego zagranicznych spółek są na ogół ujemne – zysk wypracowało tylko Freeport-McMoRan z sektora surowców. Przeciętna stopa zwrotu w całym portfelu sięgnęła -4,15 proc.

Historia uczy, że nawet najgorszy okres na rynkach wreszcie musi się skończyć, i z ust części analityków słychać już, że kwiecień może przynieść odreagowanie na amerykańskim rynku akcji.