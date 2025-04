Niemiecki DAX oparty na grudniowej górce

Niemiecki DAX w piątek rysował długą czarną świecę, dosięgając w trakcie dnia nawet do 20 444 pkt. W okolicach tych wreszcie znaleźli się chętni do zakupów, ale odreagowanie było dość skromne. Pod koniec dnia DAX tracił 4,75 proc. Już przed kilkoma dniami DAX przełamał średnią pięćdziesięciosesyjną, zaś teraz coraz bliżej mu do linii wyznaczającej średnie ceny z dwustu ostatnich sesji.

Warto odnotować, że w piątek DAX powstrzymał spadki dokładnie na linii grudniowego szczytu, co potencjalnie może dawać bykom nadzieje na upragniony przystanek. Zdecydowanie niżej przebiega jeszcze linia trendu wzrostowego, wyprowadzona od pandemicznego dołka i przebiegająca przez minima z 2022 r. Z tegorocznego dorobku głównego indeksu niemieckiej giełdy zostało już ledwie 4 proc., co i tak jest wynikiem plasującym go w pierwszej połowie europejskiej tabeli. Do zmiany nastrojów na rynkach droga może być jeszcze daleka, ale sprawdzianem numer jeden dla popytu byłaby połowa piątkowej czarnej świecy.paan