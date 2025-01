Spółki value kontra growth, a pośrodku sam Warren Buffett

Krajowy rynek akcji, który ma za sobą dwa bardzo słabe kwartały, na zachowanie amerykańskie rynku początkowo zareagował z obojętnością. Polskie indeksy w niewielkim stopniu poddawały się przecenie w USA, natomiast główne europejskie indeksy wracały do poziomów neutralnych. WIG20 na mniej więcej godzinę przed zamknięciem tygodnia zyskiwał 0,2 proc., plasując się na około 2252 pkt. W trakcie sesji sięgnął jednak 2266 pkt, a to oznacza, że opór na 2260 pkt po raz drugi powstrzymał zapędy kupujących. Konsekwencją zwrotu w tym miejscu może być atak na grudniowe minima, czyli 2180 pkt. Indeksu dużych spółek broniły oczywiście banki, którym utrzymanie stóp procentowych na wyższych poziomach sprzyja, jednak już spółki handlowe traciły na wartości.

Buffett w portfelu

W takich okolicznościach startujemy z portfelem technicznym spółek zagranicznych, w ramach którego analitycy będą na początku każdego miesiąca wskazywać firmę, której wykres może sugerować wzrosty. Na początek mamy sześć przedsiębiorstw z różnych krajów. Co ciekawe, dwa reprezentują sektor IT, a dwa kolejne działają w branży energetycznej. A na koniec rodzynek – Berkshire Hathaway, prowadzona przez Warrena Buffetta. Jej akcje w grudniu osunęły się o 6,16 proc. – Słabość spółek wartościowych (value) w relacji do spółek wzrostowych (growth) wydaje się być zaawansowana – komentuje Sobiesław Kozłowski z Noble Securities, który liczy na powrót Berkshire Hathaway do trendu wzrostowego.

Michał Krajczewski BM BNP Paribas BP

Datadog

Kurs akcji Datadog po tym, jak przez większą część 2024 r. przebywał w konsolidacji, wybił się górą w listopadzie. Następnie w grudniu mieliśmy do czynienia z korektą, która sprowadziła notowania do wybitego wsparcia przy 140 USD, które jest teraz silnym oporem. Dodatkowo w tym rejonie znajduje się luka wzrostowa z 21 listopada, co wspiera zatrzymanie spadków. Obserwujemy również schłodzenie wskaźników AT, co może być kolejnym argumentem bliskości końca korekty.

Piotr Kaźmierkiewicz BM Pekao