Św. Mikołaj na pewno przyjdzie, tylko do kogo? Na co stawiać w grudniu?

Zajęcia długiej pozycji, biorąc pod uwagę zwiększony popyt na LNG oraz prognozowane pogorszenie pogody w grudniu. Cel: 4,00. SL: 2,80.

S&P 500 p

Indeks znajduje się w wyraźnej hossie – po wybiciu nowych maksimów w listopadzie (po wyborach prezydenckich), mieliśmy do czynienia z krótką korektą w połowie miesiąca, a następnie poprawą historycznych szczytów. Może to być dobrym zwiastunem do kontynuacji hossy w grudniu, biorąc pod uwagę sprzyjające nastroje, jak i sezonowość w krótkim terminie. Cel: 6200. SL: 5800.

Marcin Kiepas, Tickmill

EUR/USD p

„Powyborczy” potencjał spadkowy EUR/USD wyczerpał się. Para ta od dwóch lat pozostaje w szerokim trendzie bocznym 1,04–1,13 i nic nie zapowiada, żeby wkrótce mogło dojść do wybicia z niego. Wejście: 1,044. Cel: 1,09. SL: 1,033.

Cukier q

Przedłużające się osuwanie notowań cukru podważa tezę o korekcyjnym charakterze tego ruchu i zwiększa prawdopodobieństwo tego, że rynek próbuje wrócić w rejon letnich dołków. Stąd wyższe poziomy wydają się atrakcyjne do sprzedaży w oczekiwaniu na mocniejszy ruch w dół. Wejście: 22,0. Cel: 18,4. SL: 23,0.

WIG20 p

Indeks WIG20 ma za sobą pięć kolejnych spadkowych miesięcy. To najdłuższa taka seria od przełomu lat 2019 i 2020. Stąd też, nawet jeżeli listopadowy zwrot z poziomu poniżej 2100 pkt nie kończy spadkowej korekty, to jest duża statystyczna szansa na to, że WIG20 zamknie grudzień na plusie. Cel: 2450. SL: 2078.

Marek Rogalski, DM BOŚ

Ethereum p

Dobre nastroje wokół krypto powinny się utrzymać. Ether ma szanse zachowywać się lepiej od bitcoina, który walczy z poziomem 100 tys. USD.

Gaz ziemny q

Cykliczność na tym rynku wskazuje na wyczerpanie się trendu wzrostowego i możliwe wejście w głębszą korektę ruchu wzrostowego od końca wakacji.

Hang Seng China 40 Enterprises p

Indeks 40 chińskich blue chips notowany w Hongkongu ma szanse wrócić do zwyżek po sporym wzroście z początku jesieni. Rynek nadmiernie boi się efektu Trumpa, który zapowiedział mocne uderzenie cłami w Chiny po objęciu urzędu w styczniu.

Kamil Cisowski, DI Xelion

Solana q

Krótka pozycja na solanie w listopadzie była zdecydowanie naszym największym błędem w tym roku. Skala wzrostów głównych kryptowalut po wyborach przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Obecnie trudno liczyć na szybki powrót do wartości przedwyborczych, nawet jeżeli grudzień przyniesie realizację zysków. Choć ponawiamy naszą pozycję, nawet ewentualne osiągnięcie poziomu take proft pozwoli tylko na częściową redukcję strat z poprzedniego miesiąca. Cel: 200.

Gaz ziemny q

Listopad przyniósł potężne wzrosty cen gazu ziemnego, przede wszystkim za sprawą korzystnych efektów pogodowych. Zakładamy, że grudzień może przynieść ich wymazanie niemal w całości, nie zdziwi nas, jeżeli okaże się, że mieliśmy do czynienia z wyznaczeniem średnio- lub długoterminowego szczytu, szczególnie gdyby przyszły rok miał przynieść zamrożenie konfliktu w Ukrainie. Cel: 2,75.

VIX p

Listopad był oczywiście świetnym miesiącem dla S&P 500, ale większość wzrostów została jednak wypracowana w bezpośredniej reakcji na wynik wyborów. Z perspektywy statystycznej (efekty kalendarzowe, cykl Kitchina itd.) wydaje się, że gra pod korekty amerykańskiego indeksu przed lutym jest nierozsądna, ale nietypowość mijającego roku, skrajnie wysokie wyceny w USA i rosnąca liczba sygnałów przegrzania rynku sprawiają, że widzimy większą wartość dodaną w grze pod przynajmniej tymczasowe wzrosty awersji do ryzyka niż w trwaniu na długich pozycjach w czymś, co wydaje nam się finalnym etapem tej fali hossy. Cel: 19.

Rafał Sadoch, BM mBanku

EUR/USD q

Na ten moment wszystko przemawia na korzyść dolara.

Złoto p

Mimo silnego dolara złoto może kontynuować ruch w górę.

S&P 500 p

Rynek czeka na rajd św. Mikołaja.

Łukasz Wójcik, BM Pekao

Bitcoin q

W naszej ocenie w krótkim terminie katalizatory do przebicia okrągłego poziomu 100 tys. USD uległy wyczerpaniu. Otwieramy spekulacyjną pozycję krótką, zabezpieczając ryzyko pomyłki stop lossem lekko powyżej psychologicznej bariery. SL: 101,1.

Gaz TTF p

Notowania kontraktów na europejski gaz pozostają w trendzie wzrostowym, czemu dodatkowo sprzyja oczekiwanie na wzrost popytu wynikający ze spadku temperatur. Dodatkowe obawy budzi napełnienie magazynów, które obecnie pokazują poziomy o 10 proc. niższe w stosunku do zeszłego roku. SL: 44,7.

S&P 500 p

Zakładamy, że nastroje dotyczące akcji amerykańskich pozostaną niezmienione do końca roku. Otwieramy pozycję długą na S&P 500, zabezpieczając kapitał stop lossem lekko poniżej ostatniego dołka. SL: 5840.

Sobiesław Kozłowski, Noble Securities

Bitcoin q

Euforia na jednym z beneficjentów tzw. Trump trade (wzrost bitcoina o 89 proc. od lipca) tworzy otoczenie do korekty notowań, którego katalizatorem może być dynamiczny spadek rentowności amerykańskich 10-latek. SL: 101,5.

Złoto p

Oportunistyczne podejście do złota. Korekta notowań byłaby okazją do zwiększenia ekspozycji. Wejście: 2566. SL: 2480.

Nasdaq Composite q

Euforia na jednym z beneficjentów tzw. Trump trade (wzrost o 23 proc. od września) tworzy otoczenie do korekty notowań, którego katalizatorem może być dynamiczny spadek rentowności amerykańskich 10-latek. Eskalacja stanowisk handlowych USA i Chin może rykoszetem wpłynąć na spółki technologiczne/wzrostowe. Wejście: 19840. SL: 20310.

Bartosz Sawicki, Cinkciarz.pl

USD/ZAR q

W dwa miesiące rand stracił w relacji do dolara około 8 proc., wymazując około połowy tegorocznego umocnienia. USD w końcówce roku może znaleźć się pod presją, korekcie może sprzyjać prawdopodobnie zbyt niska wycena liczby obniżek stóp Fedu w 2025 r.

Srebro p

W minionych tygodniach kurs srebra runął ze szczytów o około 15 proc. Trend wzrostowy został jednak utrzymany, a powrotowi zwyżek powinna sprzyjać zadyszka dolara po listopadowym skoku.

WIG20 p

W pierwszych dniach po zwycięstwie Trumpa WIG20 spadł 10 proc., ale większość powyborczej przeceny została wymazana. Kurs indeksu, powracając nad 2200 pkt, czyli dołki z sierpnia i października, mógł otworzyć sobie przestrzeń do kontynuacji odbicia.

Andrzej Kiedrowicz, PKO BP

USD/MXN p

Ryzyko wprowadzenia przez Trumpa na początku przyszłego roku 25-proc. ceł na towary sprowadzane z Meksyku do USA oraz ryzyko zaostrzenia polityki migracyjnej Stanów Zjednoczonych, co skutkowałoby spadkiem prywatnych transferów pieniężnych z USA do Meksyku, to główne argumenty stojące za dalszym osłabieniem peso do dolara.

Gaz TTF p

Obawy o malejące zapasy surowca w Unii Europejskiej oraz o chłodniejszą, w porównaniu z poprzednimi sezonami grzewczymi, zimę mogą windować ceny indeksu europejskiego gazu.

S&P 500 p

Lepsza od wcześniejszych oczekiwań ekonomistów kondycja amerykańskiej gospodarki oraz dalsze dyskontowanie przez uczestników rynku probiznesowej i protekcjonistycznej polityki gospodarczej administracji Trumpa to przepis na nowe rekordowe poziomy indeksu amerykańskich akcji. Dodatkowo warto pamiętać o efekcie ,,rajdu św. Mikołaja”, którego prawdopodobieństwo wzrasta w latach hossy.

Michał Stajniak, XTB

NZD/JPY p

Słabość NZD jest już w pełni wyceniona, patrząc na oczekiwania dotyczące cięć stóp procentowych. Z drugiej strony Nowa Zelandia może być odporna na wiele globalnych wydarzeń, również dotyczących USA czy Chin. Jednocześnie JPY może powrócić do strat w momencie, kiedy Bank Japonii nie zdecyduje się na podwyżkę stóp procentowych w grudniu. Cel: 90,7. SL: 86,6.

Kakao p

Pojawiły się mocne obawy dotyczące trwających zbiorów kakao na Wybrzeżu Kości Słoniowej, ze względu na spore opady, które powodują choroby drzewek i obniżają jakość ziaren. Na całej długości krzywej terminowej obserwujemy mocne odbicie w porównaniu z poprzednim miesiącem, w szczególności na krótkim końcu, co mówi o pojawieniu się krótkoterminowego popytu. Cel: 11500. SL: 8200.

Hang Seng China Enterprises q

Pomimo pewnych kroków mających na celu wsparcie ożywienia gospodarczego w Chinach, ostatecznie skutki mogą być ograniczone. Dodatkowo zbliża się moment rozpoczęcia prezydentury przez Trumpa, który najprawdopodobniej nałoży spore taryfy celne na Chiny, co może doprowadzić do cofnięcia na chińskim rynku akcji. Cel: 6400. SL: 7500.

Mateusz Namysł, Santander BM

Solana q

Solana wydaje się być tą kryptowalutą, której cena zbyt silnie wzrosła. W ostatnim roku mieliśmy już próby zejścia na niższe poziomy. Cel: 151,0.

Srebro p

Wzrost zapotrzebowania na srebro powinien przekładać się na wzrost ceny kruszcu.

DAX q

Indeks niemieckich spółek jest na relatywnie wysokim poziomie jak na obecną koniunkturę gospodarczą w tym kraju. Taka sytuacja może sprzyjać przecenie w sytuacji materializacji któregoś z czynników ryzyka.

Łukasz Zembik, Oanda TMS Brokers

EUR/USD q

Główna para walutowa po wykonaniu korekty wzrostowej do 1,06 ponownie kieruje się na południe. Dolar będzie wciąż wspierany prawdopodobnym „jastrzębim” zwrotem Fedu, a euro będzie osłabiane ze względu na słabość gospodarczą i większe ryzyko geopolityczne. EBC w najbliższych miesiącach będzie luzował zdecydowanie bardziej politykę monetarną niż Fed. Zakładam spadek głównej pary walutowej poniżej 1,04. Cel: 1,035.

Srebro p

Srebro podobnie jak złoto podąża w ostatnich miesiącach w silnym trendzie wzrostowym. W tym przypadku jednak do wyznaczenia historycznych rekordów jest jeszcze daleka droga. Koniec października oraz listopad to korekta ceny, która doprowadziła do spadku w okolice 30 USD za uncję trojańską. Analiza techniczna wysyła sygnały prawdopodobnego zakończenia tych krótkoterminowych spadków. Można zakładać, że początek większej dynamiki wzrostów srebra pojawił się wiosną tego roku. Ostatnie tygodnie to korekta, a następnie wąska konsolidacja. Kurs kontraktu CFD zbliżył się do linii trendu wzrostowego. Została również utworzona formacja podwójnego dołka w miejscu lokalnego wsparcia horyzontalnego (30–29,6 USD). Zakładamy, że ten układ sugeruje zakończenie spadków i powrót do średnioterminowej tendencji wzrostowej.

CAC 40 q

Francja pogrążona jest w kryzysie politycznym, który będzie rzutował na nastroje. Dodatkowo gospodarka Francji radzi sobie naprawdę słabo. Brakuje ewidentnych sygnałów ożywienia gospodarczego. Aktualne prognozy wskazują na dalszy spadek wskaźników PMI zarówno dla usług, jak i przemysłu. Indeks CAC 40 od maja podąża w trendzie spadkowym. Odreagowanie nie zdołało wywindować indeksu do nowych historycznych szczytów. Od dwóch miesięcy indeks znajduje się w przyspieszonym kanale zniżkowym. Najbliższym wsparciem jest poziom 7035 pkt, a kolejnym 6755 pkt – dołek z końca października 2023 r. Cel: 6800.