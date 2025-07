WIG20 oddał 1,63 procent, gdy indeks szerokiego rynku WIG stracił 1,35 procent. Na plan pierwszy wybiły się spadki spółek bankowych, których indeks WIG-Banki stracił 2,51 procent. Co ważne, przecena znalazła poparcie w obrocie, który liczony tylko dla WIG20 wyniósł blisko 1,96 miliarda złotych, gdy na całym rynku sięgnął 2,21 miliarda złotych, z czego banki zebrały tylko 433 miliony złotych. Z perspektywy końca sesji widać, iż rozdanie zaczęło się od kolejnej próby pchnięcia WIG20 nad psychologiczną barierę 2900 pkt., ale wyjście w rejon 2910 pkt. i ustanowienie nowego rekordu hossy w perspektywie intraday szybko zmieniło się w grę w równowadze, w której finalnie przewaga przesunęła się na stronę podaży. Z perspektywy technicznej sesję można uznać za porażkę kupujących i skromny sukces sprzedających. Na wykresie WIG20 pojawił się dynamiczny czarny korpus, który wzmacnia opory w rejonie 2900 pkt. i sygnalizuje kolejne odbicie się indeksu od górnego ograniczenia konsolidacji. Rynek może obawiać się, iż WIG20 będzie kształtował teraz formację szczytową, ale kreśląc scenariusze spadkowe warto pamiętać, iż wszystko odbywa się w graniach konsolidacji, która okazała się już silniejsza od reakcji rynku na wynik wyborów prezydenckich w Polsce, jak również na wojnę na Bliskim Wschodzie. Niemniej, układ świecowy jest ostrzeżeniem, iż kolejnym ruchem rynku może być przecena i spadek WIG20 na wsparcia w rejonach 2800 pkt. i 2700 pkt. W krótszej perspektywie dzisiejsza przecena zdaje się kończyć – przynajmniej w bieżącym tygodniu – grę rynku o pokonanie przez WIG20 2900 pkt. i wybicie górą z konsolidacji w strefie 2900-2650 pkt., co oznacza też zamknięcie drogi do szybkiego ruchu w rejon 3000 pkt. i ograniczenie szans na zbudowanie potencjału zwyżki indeksu w rejon 3150 pkt. Prognozując przyszłe ruchy rynku warto nie tracić z pola uwagi zachowania giełd bazowych, których kondycja pozostanie kluczową zmienną kształtującą nastroje w Warszawie.

Adam Stańczak

Analityk DM BOŚ

Wydział Analiz Rynkowych

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.