EUR/USD

W krótkim terminie wynik wyborów w USA jest czynnikiem ryzyka skierowanym na umocnienie dolara. Po utworzeniu formacji podwójnego szczytu na tegorocznych maksimach przy 1,12, która została potwierdzona negatywną dywergencją z RSI i MACD, możliwa jest więc korekta notowań EUR/USD w dół. Cel: 1,09. SL: 1,13.

Miedź

Ceny miedzi mocno wystrzeliły we wrześniu na bazie informacji o nowym stymulusie monetarnym w chińskiej gospodarce. Oceniam, że tym razem optymizm na rynku metali przemysłowych może być mniejszy, ponieważ działania chińskich władz są w mniejszym stopniu nakierowane na pobudzenie nowych inwestycji, a bardziej na poprawę sytuacji finansowej konsumentów, co może nie podnieść w znaczący sposób popytu na metale. Ponadto kontrakty na miedź zatrzymały się w pobliżu oporu na ok. 4,65, co w sytuacji wykupienia rynku może stwarzać możliwość korekty. Wejście: 4,60. Cel: 4,25. SL: 4,75.

Nasdaq OMX US Water Index

Indeks grupuje spółki notowane na rynkach w USA zajmujące się tworzeniem produktów i usług związanych z oczyszczaniem i dostawą wody do domów i przedsiębiorstw. Branża ta powinna skorzystać na rosnących inwestycjach w tym obszarze niezależnie od opcji politycznej, która wygra nadchodzące wybory w USA. Potwierdzeniem pozytywnej oceny tych spółek jest wybicie się indeksu na nowe maksima pod koniec września po okresie kilkumiesięcznej konsolidacji. Cel: 4000. SL: 3550.

Marek Rogalski, DM BOŚ

AUD/USD

Dolar amerykański może odreagować, gdyż rynki nadmiernie koncentrują się na skali cięć stóp przez Fed, pomijając ryzyko geopolityczne. Tymczasem AUD może znaleźć się pod presją, gdyż rynki będą coraz mocniej spekulować o rezygnacji RBA z jastrzębiego nastawienia w polityce monetarnej

Miedź

Notowania miedzi poszły mocno w górę w końcu września na fali chińskiego stimulusa. To może stwarzać preteksty do korekty spadkowej niezależnie od tego, co stanie się w tym miesiącu z amerykańskim dolarem.

Hang Seng China40 Enteprises

Indeks 40 chińskich blue chips zaliczył wyraźną zwyżkę, dyskontując gigantyczny pakiet wsparcia ze strony władz w Pekinie. Inwestorzy zaczną się jednak zastanawiać, na ile będą one skuteczne, a w tle mamy podbicie ryzyka geopolitycznego za sprawą wyborów w USA na początku listopada.

Sobiesław Kozłowski, Noble Securities

USD/AUD

Stymulacja monetarna w Chinach wspiera pozytywne nastawienie do surowców, w tym i surowcowej waluty, jak przez niektórych inwestorów oceniany jest dolar australijski. SL: 1,516.

Złoto

Złoto jest jednym z największych pozytywnych zaskoczeń tego roku. W krótkim terminie wzrost na złocie zdaje się być zaawansowany, tak jak słabość USD, co sprzyja krótkiej korekcie cen kruszcu. Wejście: 2901. SL: 3052.

MSCI EM

Zarówno wysoka dynamika towarzysząca wrześniowemu ruchowi wzrostowemu, jak i preferowany układ falowy sugerują kontynuację pozytywnej tendencji w kolejnym miesiącu, choć w krótszym terminie niewykluczona jest korekta cen. SL: 1108.

Kamil Cisowski, DI Xelion

Solana

Zgodnie z naszymi podejrzeniami wrzesień przyniósł silne odreagowanie na Solanie, która zyskała w trakcie miesiąca niemal dwukrotnie więcej niż bitcoin i ponownie zasługuje na tytuł najbardziej przewartościowanej spośród głównych kryptowalut. Tron, na którym otwieraliśmy krótkie pozycje we wrześniu, zachowywał się z kolei w ubiegłym miesiącu wyraźnie gorzej od szerokiego rynku altcoinów. Wracamy więc do naszego podstawowego zakładu kryptowalutowego, wierząc, że cały ten rynek czekają poważne tarapaty w przypadku jakiejkolwiek korekty na globalnym rynku akcji.

Gaz naturalny

W ubiegłym miesiącu otwieraliśmy długie pozycje na gazie, ale skala jego ruchu okazała się dla nas zaskakująca. Pozytywna sezonowość zaczyna się wyczerpywać w październiku, gdy zapasy na sezon grzewczy zostają uzupełnione. Spodziewamy się również, że obecne prognozy popytu są nadmiernie optymistyczne. Mimo to decydujemy się na zlecenie oczekujące, bo obecne momentum wydaje się bardzo silne i możliwość otwarcia krótkich pozycji po wycenach powyżej obecnych wydaje się bardzo prawdopodobna.

Wejście: 3,0. Cel: 2,5

VIX

Wrzesień rozpoczął się w sposób zbieżny z naszymi oczekiwaniami, ale jego dalszy przebieg był dla nas zaskakujący. Być może sezonowość poprawia się w październiku, ale jest to również miesiąc o bardzo wysokiej wolatylności. Obecne poziomy wycen w USA są w naszej ocenie skrajnie wysokie i niezależnie od kalendarza wyborczego i prawidłowości obserwowanych zazwyczaj w IV kw. 2024 r. uważamy, że co się odwlecze, to nie uciecze. Bardzo poważnie traktujemy możliwość, że ostatnie wybicie szczytów przez S&P 500 jest klasyczną „pułapką na byki” i pozostajemy sceptycznie nastawieni do rynku akcji. Ponownie otwieramy więc zakład na VIX. Cel: 22.

Rafał Sadoch, BM mBanku

EUR/PLN q

Przy stabilnych stopach procentowych w Polsce złoty może zaliczyć dobrą końcówkę roku.

Złoto p

Kolejne obniżki stóp procentowych powinny dalej wspierać złoto.

S&P 500 p

Hossa na rynku akcji napędzana luzowaniem polityki monetarnej trwa. Czynnikiem ryzyka będzie ruszający niebawem sezon wyników za III kw.

Łukasz Wójcik, BM Pekao

EUR/USD

Odwracamy pozycję na EUR/USD, oczekując umocnienia USD względem EUR. W najbliższym czasie oczekujemy spadku oczekiwań na kolejne cięcie o 50 pkt baz. w USA. Ponadto otoczenie makro skłania obecnie do mocniejszych cięć stóp procentowych w Europie niż USA.

SL: 1,125.

Ropa WTI

Spadek notowań ropy sprowadził jej ceny do minimów z lat 2023–2024, z których obserwowaliśmy historycznie korekty wzrostowe. Napięcia geopolityczne na Bliskim Wschodzie oraz ich ewentualna eskalacja powinny być dodatkowym czynnikiem wspierającym odbicie cen czarnego złota. SL: 64,8.

VIX

Pozostajemy przy pozycji długiej na indeksie zmienności poprzez ETF VIXY.US, czemu sprzyja sezonowość oraz wysokie odczyty wskaźników nastrojów rynkowych. Skoki zmienności powinny być dodatkowo wspierane przez zbliżające się wybory w USA. Cel: 15,8. SL: 9,8.

Bartosz Sawicki, Cinkciarz.pl

NZD/USD

Na kilka tygodni przed amerykańskimi wyborami możliwe jest odreagowanie ostatnich silnych rynkowych ruchów. NZD/USD po dotarciu do 0,63 narażony jest na spadkową korektę także ze względu na wysokie prawdopodobieństwo agresywnego rozpoczęcia cyklu luzowania przez RBNZ.

Cukier

Kurs kontraktów na cukier w kilka tygodni wystrzelił o przeszło 30 proc., osiągając modelowy zasięg zwyżki po zbudowaniu podwójnego dna i wchodząc w stan wyraźnego wykupienia. Pojawiły się pierwsze symptomy zmiany trendu, a spadkom powinna sprzyjać sytuacja na rynku walut i tania ropa naftowa.

TAIEX

W październiku uwaga inwestorów powinna przenosić się na finisz kampanii wyborczej w USA. Szanse Donalda Trumpa na powrót do Białego Domu szacowane są na 48 proc., a tajwański rynek akcji może być jednym z najwrażliwszych na groźbę powrotu protekcjonistycznych praktyk handlowych i geopolitycznej niepewności.

Andrzej Kiedrowicz, PKO BP

EUR/PLN



Oczekiwany wzrost dysparytetu stóp procentowych pomiędzy Polską a strefą euro na skutek przyspieszenia normalizacji polityki pieniężnej w strefie euro przy utrzymaniu dotychczasowej restrykcyjnej polityki pieniężnej w Polsce powinien wspierać wyłamanie się kursu EUR/PLN z trendu bocznego dołem.

Ropa Brent

Za wzrostem cen ropy przemawia pobudzenie popytu z Chin na skutek wprowadzenia tam pakietu stymulującego wzrost gospodarczy, dynamiczne obniżki stóp Fedu, niski stan zapasów surowca w USA oraz wzrost napięcia geopolitycznego na Bliskim Wschodzie.

S&P/ASX 200

Notowania indeksu powinny wspierać rosnące oczekiwania na obniżki australijskich stóp procentowych, wzrost popytu na surowce i towary z Chin oraz rekordowe ceny złota.

Michał Stajniak, XTB

CHF/JPY

SNB obniżył stopy procentowe i wskazał na możliwe dalsze ich obniżanie, biorąc pod uwagę perspektywy dalszego spadku inflacji. Z kolei w Japonii wybrano nowego premiera, który popiera działania BoJ w postaci zacieśniania polityki monetarnej, co otwiera drzwi do kolejnej podwyżki stóp na najbliższym posiedzeniu. Cel: 163. SL: 174,5.

Ropa Brent

Ropa znalazła się pod presją ze względu na niepewność dotyczącą popytu oraz przez powrót podaży z Libii. Warto jednak pamiętać, ze w IV kwartale mamy mieć wciąż spory deficyt na rynku ropy, a cięcia stóp przez Fed oraz stymulacja gospodarki w Chinach mogą podbudować ceny ropy w najbliższych miesiącach. Cel: 77. SL: 68.

Hang Seng China Enterprises

Chociaż nowe działania Chin niekoniecznie wpłyną na poprawę sytuacji gospodarczej, to jednak napompują rynek akcji w najbliższym czasie. Z perspektywy lokalnych szczytów z 2020 r. HSCEI brakuje jeszcze 65 proc. Połowa fali spadkowej między styczniem 2020 r. a styczniem 2024 r. wypada mniej więcej w okolicach 9000 punktów. Cel: 9200. SL: 5800.

Mateusz Namysł, Santander BM

Ethereum

Utrzymuję pozycję w ethereum, które po wcześniejszym słabszym okresie zaliczyło odbicie we wrześniu. Liczę na kontynuacje pozytywnego momentum. Cel: 3400.

Złoto

Obniżki stóp procentowych, sytuacja geopolityczna, sytuacja gospodarcza w różnych rejonach świata oraz zakupy złota przez banki centralne wspierają notowania złota.

VIX

Zakładam, że w październiku ponownie może wzrosnąć zmienność na rynkach. Jesteśmy już po pierwszej obniżce stóp procentowych, indeksy bazowe są na wysokich poziomach, a przed nami amerykańskie wybory prezydenckie. Przypomnieć o sobie w październiku może też geopolityka. Wejście: 15,5. Cel: 23.

Łukasz Zembik, Oanda TMS Brokers

EUR/USD

Christine Lagarde, która kieruje Europejskim Bankiem Centralnym, podczas swojego ostatniego wystąpienia w Parlamencie Europejskim zasygnalizowała, że w październiku może dojść do obniżki stóp procentowych. Rynek niedawno oczekiwał pauzy na kolejnym posiedzeniu. EBC robi zatem mocniejszy gołębi zwrot. Z drugiej strony Jerome Powell, prezes Fedu, w pewnym stopniu uciął spekulacje dotyczące obniżki stóp o 50 pkt baz. w listopadzie. Zasugerował, ze Fed nie znajduje się na z góry ustalonym kursie. To wygląda na nieco bardziej jastrzębią retorykę. Te zmiany moim zdaniem mogą spowodować spadek kursu EUR/USD w kierunku 1,10 lub niżej, nawet do 1,0950. Cel: 1,095.

Złoto

Złoto wykazuje niesamowitą siłę, ale w krótkim terminie oczekuję spadków w stronę 2600–2525 USD. W notowaniach metalu nie było większej korekty od dłuższego czasu. Teraz, kiedy dolar może być mocniejszy ze względu na to, że rynek będzie musiał dostosować swoje oczekiwania co do obniżek stóp przez Fed, złoto może radzić sobie nieco gorzej. Najbliższym poziomem odniesienia dla złota jest pułap 2600 USD, choć niewykluczone, że korekta zredukuje cenę w stronę 2525 USD. Tam wypada wsparcie horyzontalne ustalone przez szczyty z sierpnia oraz początku września, a także w tych okolicach przebiega dolne ograniczenia średnioterminowego kanału wzrostowego. W długim terminie widzę szanse na to, że ceny surowca wyznaczą nowe rekordy.

Hang Seng

Euforia na rynku akcji w Hongkongu w drugiej połowie września była imponująca, ale jednocześnie uważam, że rynek mógł przereagować. Zanim stymulacje w Chinach zostaną w pełni wdrożone i dotrą do realnej gospodarki, minie trochę czasu. Dużo będzie zależeć od tego, jak szybko rząd Chin będzie starał się poprawić sytuację strukturalnie poprzez nowe ustawy. Aktualne bodźce są odbierane pozytywnie, ale ta euforia może wystarczyć jedynie na chwilę, jeśli za nimi nie pójdą konkretne działania, które poprawią sytuację w długim terminie. Indeks Hang Seng wzrósł do poziomu ponad 21 150 pkt i jednocześnie dotarł do górnego ograniczenia kanału wzrostowego, który utworzył się w tym roku. Zakładam, że po mocnych wzrostach październik przyniesie średniej wielkości korektę w okolice 19 500–19 600 pkt.