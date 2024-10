Neuca

Neuca pozostaje w portfelu na kolejny miesiąc. Atrybutem tej firmy jest to, że dość stabilnie utrzymuje się ponad silnym, średnioterminowym wsparciem Fibonacciego: 760–767 zł. Istnieje natomiast niestety możliwość powrotu spółki do wyżej wspomnianego klastra, ale oczekuję, że w takim przypadku popyt nadal wykazywałby się tutaj sporą aktywnością, nie dopuszczając tym samym do negacji tej strefy.

Silny, popytowy sygnał techniczny zostałby z kolei wygenerowany w momencie przedostania się waloru ponad zniesienie 61,8 proc. (poziom 883 zł) całej, wykreowanej ostatnio fali spadkowej, zapoczątkowanej 27 maja tego roku.

Michał Pietrzyca, DM BOŚ

LPP

Akcjogram LPP potwierdził we wrześniu szybką linię trendu wzrostowego, rysując w ujęciu miesięcznym świecę objęcia hossy oraz byczy pin-bar, co umożliwia rozkręcenie się fali zwyżkującej dłuższego zasięgu. Nastawienie DMI/ADX wykazuje uśpiony trend wzrostowy, stąd byki mogą śmiało spoglądać w stronę ważnego oporu 17 612 zł. Jego przełamanie otworzyłoby zwyżkową trajektorię dla LPP do okolic górnego ograniczenia wieloletniego kanału Pitchforka, tj. w rejony 21 248 zł. Przy czym dotarcie do tych rejonów byłoby wybiciem w stylu long breakout do nowego historycznego maksimum. Miesięczny RSI(14) przy 57 pkt. jak najbardziej pozwala na szarżę popytu. Zwłaszcza, że w ujęciu dziennym walor ten przeciął na północ płasko nastawioną SMA-200, aktywując układ złotego krzyża. Ważne, aby doszło do szybkiego, wyraźnego ataku na opór 17 612 zł, co implikowałoby ww. pozytywne zależności na kursie LPP. Istotne wsparcie wypada przy 14 740 zł, a zatem inwestorzy mają intratny stosunek risk-reward na LPP, gdyż spora przestrzeń do windowania kursu wobec wąskiego pułapu ochronnego mogą skłaniać agresywny kapitał do interesowania się tym walorem pod kątem dynamicznego ruchu w ostatnich miesiącach 2024 r. Zwłaszcza że fundamentalnie spółka ma się bardzo dobrze, wysyłając w świat optymistyczne perspektywy.

Daniel Kostecki, CMC Markets

KGHM

Cena KGHM zdaje się potwierdzać zwrot w okolicach 120 zł za akcję, a obecny silny impuls wynikający z działań Chin może jeszcze się nie kończyć. To by mogło oznaczać próbę wyniesienia akcji surowcowego przedsiębiorstwa nawet powyżej 200 zł ze względu na obecny trend oraz dalszą spekulację pod luzowanie polityki monetarnej banków centralnych.

Bartosz Sawicki, Cinkciarz.pl

Enea

Po świetnym wrześniu, m.in. dla Wall Street i parkietów azjatyckich, październik na globalnych rynkach akcji może okazać się burzliwy. Z tego względu do portfela trafia defensywna spółka, w minionym kwartale należąca do grona indeksowych liderów pod względem siły relatywnej podlegająca ugruntowanej tendencji zwyżkowej. Notowania grupy Enea od roku poruszają się w łagodnie nachylonym, szerokim kanale wzrostowym i pozostają powyżej dwustusesyjnej średniej kroczącej. W krótkim terminie kurs respektuje linię łączącą letnie dołki i średnią stusesyjną przebiegającą obecnie nad 10,60 zł.

W końcówce września ustanowiono nowe lokalne maksima w okolicy 11,50 zł. Przyjmując za przedmiot analizy interwał tygodniowy, wydaje się, że walor wciąż daleki jest od wykupienia. Oscylator RSI(14) znajduje się przy tym w trendzie wzrostowym, a klasyczna wersja wskaźnika MACD wygenerowała świeży sygnał kupna.

