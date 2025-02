Mocna amerykańska gospodarka wciąż trzyma akcje wysoko

Czy zapowiedzi Donalda Trumpa odnośnie do wprowadzania ceł mogą wpłynąć na politykę monetarną głównych banków centralnych?

Cła zwykle oznaczają wzrost cen dla artykułów importowanych. Ewentualne wprowadzenie tego typu restrykcji przez Stany Zjednoczone, i w odwecie również przez Unię Europejską, może powodować pewien wzrost dynamiki inflacji. To przełożyłoby się z kolei na spowolnienie procesu łagodzenia polityki monetarnej przez Europejski Bank Centralny i amerykański Fed. Pamiętajmy jednak, iż zapowiedzi ceł w polityce Donalda Trumpa są często swego rodzaju środkiem do wywierania wpływu w innych obszarach. Tak było w przypadku Meksyku czy Kanady. Ogłoszenie ceł miało na celu wywarcie presji na te państwa w kwestii szczelności granic. Parę dni po ich wprowadzeniu w życie prezydent Stanów Zjednoczonych zawiesił je w związku z dojściem do porozumienia z dwojgiem sąsiadów. Dlatego do kwestii ceł i ich wpływu na gospodarkę światową należy podchodzić z pewną dozą ostrożności.

Które części amerykańskiego rynku akcji powinny najmocniej korzystać na spadających stopach procentowych – spółki technologiczne?

Generalnie tańszy pieniądz oznacza tańsze kredytowanie dla wielu firm. Jest to z jednej strony zjawisko mogące redukować zyski banków, ale wpływające pozytywnie na wiele sektorów gospodarki. Wachlarz spółek mogących na tym skorzystać jest szeroki. Spółki technologiczne możemy zaliczyć do tego grona. Jednocześnie tańsze kredyty oznaczają zwykle wzrost nie tylko inwestycji, ale też konsumpcji. To miałoby dobroczynny wpływ na sektory eksponowane na spożycie indywidualne.

Czy wysoka zmienność amerykańskiego rynku akcji na początku nowego roku może zachęcić inwestorów do przeniesienia się do innych rodzajów aktywów czy też na inne rynki?

Zwiększona zmienność na rynku amerykańskim zwykle nie wróży nic dobrego dla innych aktywów i regionów geograficznych. Wzrost zmienności akcji amerykańskich zwykle przekłada się na zwiększenie zmienności także innych rynków. Jednakże nadchodzące tygodnie powinny być sprzyjające dla amerykańskiej giełdy, z uwagi na bardzo dobry stan gospodarki. Obecnie w obrębie globalnych rynków akcji ciężko jest znaleźć ciekawsze spółki inne niż amerykańskie.

Solidne styczniowe umocnienie polskich akcji, zwłaszcza dużych spółek, to zaskoczenie? Jakie są perspektywy WIG20?

Indeks 20 największych krajowych przedsiębiorstw wykazał się w poprzednim roku wyjątkową słabością, odnotowując stratę ponad 6 proc. Widać to było nie tylko na tle innych indeksów zagranicznych, takich jak S&P 500, DAX czy CAC 40, ale także w porównaniu z krajowymi średnimi firmami (mWIG40) czy małymi (sWIG80). Z jednej strony takowe odreagowanie nie powinno dziwić, jeśli spojrzymy na całkiem przyzwoite zachowanie w ubiegłym roku polskiej gospodarki. Z drugiej strony WIG20 w dużej części składa się z banków. Nadchodzące prawdopodobnie w drugiej połowie roku obniżki stóp procentowych będą wpływały negatywnie na wyniki tego sektora. Dodatkowo, w indeksie tym brakuje ciekawych walorów z sektora nowych technologii. To wszystko może powodować, iż indeks ten w długim terminie niekoniecznie wróci do wyraźnych wzrostów.