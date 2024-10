Siedmiu faworytów

W portfelu na II kwartał 2024 r. mieliśmy 22 różne spółki, w tym sześć zostało wytypowanych przez więcej niż jedno biuro. Wśród wskazań na III kwartał też znalazły się 22 firmy i również sześciu faworytów. Na IV kwartał biura wytypowały 21 przedsiębiorstw (prezentujemy je wszystkie w opisach pod wykresami), a zgodność brokerów jeszcze wzrosła. Aż siedem firm się powtarza. Są to: cyber_Folks, Kruk, LPP, Murapol, Pekao, PKO BP i XTB.

Wśród wskazań analityków znajdują się zarówno takie, które mają za sobą falę wzrostową (np. wspomniany już Voxel), jak również mocno przecenione. Najbardziej jaskrawym przykładem tej ostatniej grupy jest 11 bit studios, na które postawiło Noble Securities. Po wrześniowej premierze „Frostpunka 2” notowania studia się załamały. Zdaniem ekspertów skala przeceny jest nieuzasadniona. Czas pokaże, czy notowania zaczną odbijać. Przemawiają za tym wyceny analityków. Choć po premierze kilka biur ścięło ceny docelowe, to ich średnia nadal implikuje solidny, dwucyfrowy potencjał wzrostowy.

Z naszych szacunków wynika, że 62 proc. wszystkich wskazań na IV kwartał stanowią spółki z tradycyjnych branż, natomiast pozostałe 38 proc. to firmy tzw. nowej ekonomii. Są to producenci gier (oprócz 11 bit studios też BoomBit), spółki technologiczne (Vercom, cyber_Folks, Shoper), informatyczne (Asseco BS) oraz medyczno-technologiczne (Voxel). Warto odnotować, że większość wskazań spółek z nowoczesnych sektorów pochodzi od BM Banku Millennium. Również w zeszłym kwartale ten broker miał ich najwięcej. Nie jest to przypadek. Adam Zajler, ekspert z BM Banku Millennium, wskazuje na rosnącą przepaść pomiędzy coraz głębszym kryzysem produkcyjnej części gospodarki a wciąż niezłą sytuacją usługowej. Odzwierciedlone jest to w wynikach firm na naszym rynku. Spółki z pierwszej grupy narzekają na spowolnienie i notują gorsze wyniki, co ciągnie ich notowania giełdowe w dół. Natomiast firmy usługowe i technologiczne rosną w siłę. Czas pokaże, czy ta prawidłowość będzie też widoczna w IV kwartale, który co do zasady jest specyficzny z uwagi na sezonowość obserwowaną w wielu branżach. Handel, usługi czy IT właśnie pod koniec roku notują wzmożone przychody.

Jakie będą dywidendy

Tegoroczna średnia stopa dywidendy dla spółek z rynku głównego przekracza 4 proc. Jest dwa razy wyższa od średniej w całej historii naszej giełdy. Zdaniem analityków dywidendy w 2025 r. też powinny być całkiem wysokie, choć za wcześnie jeszcze, żeby spekulować, czy padnie nowy rekord.

Coraz więcej spółek dzieli wypłaty na transze lub płaci zaliczki. W tej grupie jest Murapol (jest w naszym portfelu na IV kwartał). Już poinformował, że wypłaci zaliczkę na poczet dywidendy za 2024 r. w wysokości 2,94 zł na akcję, czyli niemal 120 mln zł. Dzień przyznania prawa do wypłaty ustalono na 6 listopada (czyli uwzględniając okres rozliczeniowy, akcje trzeba kupić najpóźniej 4 listopada), a na konta akcjonariuszy środki popłyną 12 listopada. Zaliczkę w tym roku wypłacić chce też inny deweloper: Archicom. Na akcję ma przypaść 1,41 zł, a w sumie niemal 83 mln zł. Zaliczka zostanie wypłacona 7 listopada, a dzień przyznania prawa ustalono na 31 października.

Warto odnotować, że nie wszystkie spółki zdążyły jeszcze wypłacić dywidendy za zeszły rok. I tak np. w LPP pieniądze (z zysku za rok obrotowy 2023/2024) popłyną na konta dopiero 30 października. Dzień dywidendy to 11 października, czyli akcje trzeba kupić najpóźniej 9 października. Jest też całkiem duża grupa spółek, które pieniędzy akcjonariuszom jeszcze nie wypłaciły, ale dzień dywidendy już minął. Oprócz wspomnianego już Orlenu są to również m.in. Dębica, Voxel czy VRG.