Problem deponentów: co szybciej spadnie – inflacja czy stopy?

Z kolei Gabriela Masłowska wskazuje na II połowę roku jako na moment wznowienia cięć stóp. Podobnie jak Kotecki, jest zwolenniczką stopniowego łagodzenia polityki pieniężnej.

Czytaj więcej Oszczędzanie Banki pod presją nowych regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy Czasu na wdrożenie unijnych regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) coraz mniej, a polskie banki stanęły przed koniecznością intensywnych przygotowań.

Najnowsza opinia pojawiła się na portalu X. – Przesłanki do rozpoczęcia cyklu łagodzenia polityki pieniężnej pojawią się między marcem a lipcem 2025 r., w zależności od tempa zanikania inflacji – napisał Ireneusz Dąbrowski. – Ta wypowiedź, w przeciwieństwie do zeszłotygodniowej, zdecydowanie bardziej wpisuje się w konsensus większości Rady o marcu jako miesiącu potencjalnego startu cięcia stóp – piszą ekonomiści PKO BP.

Odbudowa oszczędności

Słabą konsumpcją zajął się też NBP. Głos zabrała wiceprezes Marta Kightley. – Przeprowadziliśmy badanie, aby lepiej zrozumieć, dlaczego odbicie konsumpcji jest takie słabe. Wprawdzie zakładaliśmy, że odbicie popytu konsumpcyjnego nie będzie tak silne jak wzrost dochodu do dyspozycji gospodarstw domowych, a więc spodziewaliśmy się, że nastąpi jakaś odbudowa oszczędności, jednak okazała się ona większa od naszych przewidywań – powiedziała PAP. Według niej możliwe są dwa tego powody. Jeden z nich to obawy o koszty życia w przyszłości. – W naszym przekonaniu wiąże się to z tym, że w ostatnich kilku latach mieliśmy dużo poważnych szoków i w związku z powyższym gospodarstwa domowe mają takie przekonanie, że trzeba się przygotować na niepewną przyszłość. Mogą też obawiać się wzrostu cen energii. Druga rzecz, która jest widoczna głównie wśród tych mniej zamożnych gospodarstw domowych, to obawa o sytuację geopolityczną – powiedziała Marta Kightley. Z badania wynika, iż najmniej zamożne gospodarstwa domowe ograniczyły oszczędności.