Banki pod presją nowych regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy

Nowy pakiet regulacji obejmujący 6. dyrektywę AMLD oraz powołanie Europejskiego Urzędu ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AMLA) ma na celu ujednolicenie zasad mających przeciwdziałać praniu pieniędzy w całej Unii Europejskiej. Na dostosowanie się do nowych wymogów polskie instytucje finansowe mają czas do połowy 2025 roku, w ich ślady pójdą jubilerzy, a nawet kluby piłkarskie. Brak wprowadzenia przepisów może skutkować sankcjami sięgającymi nawet 20 milionów euro lub 10 proc. rocznego obrotu firmy. Nowe regulacje będą nadzorowane przez nowo utworzony Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AMLA), który będzie miał siedzibę we Frankfurcie. Instytucja ta przejmie bezpośredni nadzór nad podmiotami uznanymi za najbardziej ryzykowne, a także będzie interweniować w przypadku niedociągnięć ze strony krajowych organów nadzorczych. Dodatkowo AMLA stanie się centralnym punktem współpracy między organami nadzoru oraz mediacji w sytuacjach spornych.