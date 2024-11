Od blisko 10 lat to temat tabu w polskiej polityce.

Problemy będą narastać. Być może to się samo wyreguluje i pracodawcy, widząc braki na rynku pracy, będą próbować we własnym zakresie zatrzymywać starszych pracowników, nawet mimo relatywnie niskiego wieku emerytalnego, zwłaszcza dla kobiet. Warto zauważyć, że Polska jest jedynym krajem w UE, w którym różnica pomiędzy wiekiem emerytalnym kobiet i mężczyzn wynosi aż pięć lat i zostanie tak w przyszłości. W innych krajach dąży się do zrównania wieku i powolnego podnoszenia go. W niektórych powiązano wiek z dalszym trwaniem życia.

Przesuwanie granicy wychodzenia z rynku pracy jest jednym sposobem. Innym, który pracodawcy będą musieli przemyśleć, jest wybór mniej pracochłonnych technologii.

Widzi pan rezerwuar w postaci na przykład osób łatwych do zaktywizowania zawodowo? Czy raczej już nie ma takich nisko wiszących owoców?

Wydaje mi się, że mamy jeszcze sporo do nadrobienia w porównaniu z innymi krajami Europy Zachodniej, jeśli chodzi o odsetek osób aktywnych na rynku pracy przed osiągnięciem wieku 60 czy 65 lat. Jeżeli porównujemy profile aktywności zawodowej w Polsce i Niemczech, to praktycznie niewiele ta aktywność się różni aż do wieku mniej więcej 50+, natomiast później u nas jest wyraźnie niższa. W dłuższym horyzoncie wzrost aktywności zawodowej mógłby według moich szacunków przyczynić się teoretycznie do wyższej podaży pracy nawet o mniej więcej milion osób. Oczywiście nie nastąpiłoby to z dnia na dzień, ale tutaj można by szukać sposobu łagodzenia skutków starzenia się ludności. Być może nastąpi to samoistnie – mamy coraz bardziej aktywne generacje na rynku pracy, które w pewnym momencie będą miały już powyżej 50 lat, ale może warto przyśpieszyć ten proces, oferując zachęty do pozostawania na rynku pracy osobom starszym.

Kwestią, która nie jest za bardzo podnoszona, jest też praca osób niepełnosprawnych. Jak się porównuje Polskę z innymi krajami Europy, to ewidentnie jesteśmy poniżej średniej, jeśli chodzi o aktywność zawodową takich osób. Nowe technologie powodują, że mogą być one produktywnymi pracownikami, tymczasem statystyki wskazują, że w Polsce osoby te często w ogóle nie podejmują pracy.

Poziom zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami wynosi w Polsce około 35 proc., średnia w UE to 55 proc.

No właśnie. Rezerwuarem jest też liczba osób pracujących w rolnictwie. Z perspektywy ekonomisty, który patrzy, że jeden sektor jest bardziej produktywny, a drugi mniej, aż by się cisnęło na usta, że to jedno z rozwiązań.

A nie jest?

Takie rozwiązanie jest typowe, jeśli patrzy się na ogólne dane. Realia są bardziej skomplikowane. Po pierwsze, rola rolnictwa w Polsce jest szczególna i wydaje się, że jest konsensus, aby docelowo udział zatrudnienia w rolnictwie pozostał wysoki jak na przykład we Francji, gwarantując wysoką i zróżnicowaną produkcję żywności.