Joanna Tyrowicz: W kwestii inflacji nie powinniśmy liczyć na łut szczęścia

W kierunku celu to dalece nie to samo co do celu i to jest największy problem. Ścieżka przyszłej inflacji jest bardzo niepewna, ale nie dlatego, że nie znamy programu wychodzenia z mrożenia cen energii dla polskich rodzin i małych przedsiębiorstw. Ważniejsze jest to, że nieco szybszy od oczekiwań spadek inflacji był w większości spowodowany czynnikami zewnętrznymi, tzn. niezależnymi od polityki pieniężnej. To dotyczy nie tylko podstawowego wskaźnika inflacji, ale też usług i towarów nieżywnościowych, czyli tzw. inflacji bazowej (nie obejmuje cen żywności i nośników energii – red.). Ich obecny poziom jest o około 2 pkt proc. niższy niż wskazywała projekcja NBP sprzed roku, ale mieliśmy tu przede wszystkim szczęście.

Co ma pani na myśli? Szybszy od oczekiwań spadek inflacji bazowej nie jest świadectwem tego, że polityka pieniężna jest wystarczająco restrykcyjna?

Z tych 2 pkt proc. różnicy około 0,4 to rozszerzenie programu „lek za złotówkę”. Poza tym znaczenie miały dwa czynniki. Po pierwsze mocniejszy niż zakładano złoty przyniósł nieco wolniejszy wzrost cen towarów nieżywnościowych w związku z korzystną zmianą terms-of-trade (relacja cen towarów importowanych do cen towarów eksportowanych – red.). Można argumentować, że mocniejszy kurs to akurat zasługa polityki pieniężnej, ale tak nie jest. Złoty zaczął się umacniać wiosną 2023 r., ale po brawurowej obniżce stóp procentowych we wrześniu stracił wszystko to, co wcześniej zyskał. Ponownie zaczął się umacniać dopiero, gdy opadła niepewność związana z wyborami.

Kolejny czynnik tłumaczący różnicę między inflacją bazową dzisiejszą a prognozowaną przed rokiem to wolniejszy wzrost cen usług. I to jest największa zagadka, biorąc pod uwagę to, że płace rosną szybciej od oczekiwań. Być może presję inflacyjną z tego tytułu tłumi dążenie gospodarstw domowych do odbudowy realnej wartości oszczędności, podkopanej przez inflację. Tylko że ta interpretacja kłóci się np. z dużym popytem i szybkim wzrostem cen podróży. Tak czy inaczej, popyt się odbudowuje, a prowadząc odpowiedzialnie politykę pieniężną nie można liczyć na dalsze umocnienie złotego: kurs może zacząć oddziaływać w drugą stronę. Skoro widzimy bezpośrednio w danych, jak duży był wpływ tych czynników na ścieżkę inflacji bazowej, to musimy brać pod uwagę, że to „szczęście” się kończy. Tymczasem wspomniana przez pana projekcja pokazuje, że inflacja bazowa zaledwie dotyka górnej granicy pasma dopuszczalnych odchyleń od celu pod koniec 2026 r.

Kiedy inflacja wróciłaby do celu, gdyby stopa procentowa od jesieni 2022 r. wynosiła 7,75 proc., a nie 6,75 proc., a następnie – od października ub.r. - 5,75 proc.?

Nie ma naukowo poprawnego sposobu udzielenia odpowiedzi na to pytanie. Analitycy z NBP sporządzają projekcje inflacji przy założeniu niezmienionej stopy procentowej. Nie publikują alternatywnego scenariusza z wyższymi stopami. Członkowie RPP otrzymują jeszcze projekcję sporządzaną przy założeniu, że stopy kształtowałyby się zgodnie z oczekiwaniami rynkowymi. W lipcu 2023 r., gdy stopa referencyjna wynosiła jeszcze 6,75 proc., a rynek oczekiwał jej sporych obniżek w 2024 r., projekcja z tymi rynkowymi stopami pokazywała, że w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja bazowa byłaby o 1 pkt proc. wyższa niż przy niezmienionych stopach. A potem RPP stopy obniżyła. Wydaje się zatem, że gdyby stopa referencyjna NBP od jesieni 2022 r. wynosiła około 7,75 proc., to już dzisiaj bylibyśmy z inflacją bazową w celu, ale to tylko interpretacja danych i modelu, a nie twarde wskazanie.