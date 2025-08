Światowe giełdy rosną, a Polska obserwuje Nawrockiego

W nadchodzących dniach uwaga globalnych inwestorów skoncetruje się na szeregu istotnych wydarzeń gospodarczych i politycznych. Kluczowe znaczenie będą miały publikacje danych makroekonomicznych z USA i Niemiec, w tym informacje dotyczące inflacji oraz zamówień przemysłowych, które mogą wpłynąć na oczekiwania rynkowe co do dalszych kierunków polityki monetarnej. Równie istotne będą komentarze członków Rezerwy Federalnej, mogące sygnalizować gotowość do zmiany parametrów polityki pieniężnej. Inwestorzy będą także uważnie śledzić ewentualną eskalację napięć w handlu międzynarodowym, szczególnie na linii USA–Indie–UE. Na krajowym podwórku istotne mogą się okazać pierwsze decyzje prezydenta Nawrockiego, których wpływ na polską gospodarkę oraz rynek finansowy będzie przedmiotem szczególnej analizy.

Mikołaj Sobierajski

Analityk Rynku Akcji XTB