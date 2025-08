Spółka ogłosiła nową Strategię ESG na lata 2025–2030 z perspektywą do 2035 roku. Dokument określa cele i działania spółki w zakresie ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej oraz ładu korporacyjnego (ESG – ang. Environmental, Social, Governance). Strategia ESG jest integralnym elementem zaktualizowanej strategii rozwoju LW Bogdanka. „Strategia ESG to nie tylko dokument formalny, ale rzeczywiste zobowiązanie wobec naszego otoczenia.otoczenia. Pokazuje, że Bogdanka chce nie tylko przetrwać okres transformacji, ale go aktywnie współtworzyć. Odpowiedzialność i bezwzględne utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa wobec ludzi i środowiska naturalnego, a także przemyślane inwestycje zapewniające utrzymanie miejsc pracy w Regionie. Zakładamy skoordynowaną politykę podnoszenia kwalifikacji górniczych i pozagórniczych, skorelowaną z planami wydobycia oraz transformacji” – podkreśla Zbigniew Stopa, prezes zarządu LW Bogdanka.

Osiem programów

Nowa Strategia ESG obejmuje 8 programów strategicznych opisanych w 26 inicjatywach operacyjnych, których realizacja została powiązana ze strategią biznesową oraz wymogami sprawozdawczości niefinansowej. Programy można pogrupować na środowiskowe („Optymalizacja wpływu infrastruktury”, „Wykorzystane Zasoby”, „Efektywnie dla Klimatu”), wspierające pracowników i najbliższe społeczności („Najlepsza kadra”, „Bezpieczne miejsce pracy”, „Dobrostan pracowników”) oraz programy z obszaru odpowiedzialnego i nowoczesnego zarządzania: „Lider zmiany”, „Innowacyjność i rozwój”. „Nasze podejście łączy stabilność działalności podstawowej z rozwojem nowych kompetencji i projektów, które będą wspierać naszą Grupę i społeczności lokalne przez kolejne dekady. Cele ESG wspierają rozwój przedsiębiorczości na Lubelszczyźnie i tworzenie miejsc pracy w sektorach niskoemisyjnych, co bezpośrednio wynika ze strategii biznesowej. Zaprojektujemy i wdrożymy rozwiązania zapewniające odpowiedzialność w nowych gałęziach rozwoju LW Bogdanka” – mówi Sławomir Krenczyk, zastępca prezesa zarządu ds. rozwoju.

Nowa strategia ma być odpowiedzią na rosnące oczekiwania instytucji finansowych, inwestorów i partnerów biznesowych, dla których zgodność z ESG staje się warunkiem współpracy i dostępu do kapitału.

Transformacja nie oznacza rezygnacji z podstawowej działalności, lecz jej dostosowanie do nowych realiów. Jako producent węgla wciąż odpowiadamy za bezpieczeństwo energetyczne kraju. Nacisk położymy jednak na to, aby proces wydobywczy miał możliwie najmniejszy wpływ na aspekty środowiskowe i nie generował szkód. Z wykorzystaniem najnowszych technologii, doświadczonych praktyków i wiedzy naukowców, z którymi współpracujemy jest to możliwe – zaznacza Bartosz Rożnawski, zastępca prezesa zarządu ds. produkcji.